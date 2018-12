Ile Maurice: Gestion de fonds - Un Père Noël à la BoM Tower

C'est le talk of the town dans les milieux financiers et les conseils d'administration des conglomérats. Et ce, depuis la récente parution du rapport annuel de la Banque de Maurice. Le montant «faramineux» déboursé pour gérer une partie du portefeuille d'investissements de celle-ci à l'étranger fait sourciller plus d'un. «Qui est ce Père Noël à la BoM Tower ?» s'interrogent plusieurs observateurs.

Les spécialistes financiers se demandent pourquoi la Banque de Maurice a payé des frais s'élevant à Rs 189,8 millions à des gestionnaires de fonds pour la période effective à partir du 1er août 2017. Le montant casqué en 2016- 2017 s'élevait à Rs 31,8 millions, soit une augmentation de 493 %.

À la direction de la BoM, on justifie cette hausse par le fait que ce sont des «leading managers» et que la gestion de ce fonds devrait intervenir en 2016. D'ajouter que la moyenne des frais de gestion rejoint la pratique à l'échelle internationale. Sans compter qu'ils présentent une partie du portefeuille dont le contrat de gestion qui a été externalisé.

Ces explications ne tiennent pas la route, estiment toutefois des spécialistes. Ils sont convaincus qu'en une année, les frais des Fund Managers ne peuvent grimper de cette manière. «Aucune explication rationnelle ne peut justifier une telle transaction. Dans un souci de transparence, la Banque de Maurice doit détailler la composition de ces frais de gestion pour rassurer ses clients et les stakeholders. Il s'agit de l'argent des petits investisseurs et des membres du public qui ont souscrit aux émissions de Bons du Trésor et autres instruments financiers», souligne un observateur.

D'autres analystes s'interrogent sur la pertinence de se montrer très généreux envers certains. «La Banque de Maurice a essuyé des pertes de Rs 587 millions au 30 juin 2018 tandis qu'en 2017, elle a réalisé des bénéfices nets de Rs 561 millions.»