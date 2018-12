Togo: La puissante AIIB accueille le Togo

La demande d'adhésion du Togo à la Banque asiatique d'investissement des infrastructures (AIIB) a été approuvée le 19 décembre dernier.

Celle du Ghana a également été validée.

L'institution multilatérale, largement inspirée, par la Chine compte au total 93 pays membres.

Créée il y a deux ans, l'AIIB a siège à Pékin. Elle entend concurrencer les grandes organisations internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Son développement répond à des considérations économiques, mais aussi géopolitiques.

Lors de sa visite en Chine en septembre dernier, le président Faure Gnassingbé s'était rendu au siège de la Banque.

L'AIIB s'est fixée 3 objectifs, le développement d'infrastructures durables, les connexions régionales (terrestres, maritimes, de télécommunications, etc.) et la mobilisation des capitaux privés.

A cette fin, 6 secteurs prioritaires ont été identifiés : les infrastructures rurales et l'agriculture, l'énergie, la protection de l'environnement, les transports et télécommunications, l'eau et l'assainissement, et le développement urbain et logistique.

Si l'AIIB cible d'abord la région Asie, elle s'intéresse depuis peu à l'Afrique.

Jin Liqun

En 2017, elle a financé 22 projets pour un montant de 2.7 milliards USD.

'Les pays asiatiques et africains ont bâti des relations solides. Récemment, la Chine s'est classée deuxième investisseur en Afrique. Nous devons renforcer ce partenariat entre la Chine et l'Afrique et les autres pays asiatiques avec l'Afrique. La Banque est prête à travailler avec les pays africains et financer des projets, que ce soit en Afrique du nord ou en Afrique subsaharienne. L'idée est simple: travailler dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. L'Afrique doit développer ses capacités industrielles et agricoles, pour arriver à une économie plus développée', explique Jin Liqun, le président de l'AIIB.

Alors que le Togo s'est lancé dans un ambitieux programme de développement chiffré à 7 milliards de dollars, le concours éventuel de l'institution pourrait être utile.