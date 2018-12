Ile Maurice: Produits festifs - Un petit tour dans les commerces

Qui est la star de cette année dans les commerces ? Le bio. Pour 2018, l'on se montre plus exigeant. Du coup, mieux organisés, ils sont plusieurs à avoir passé leur commande en avance à tel point que des enseignes sont en rupture de stock...

Une bonne partie des consommateurs semblent avoir mieux planifié leurs achats, aux dires des responsables commerciaux. Certains s'y sont même pris dès octobre. Daniel et Céline, par exemple, ont effectué leurs commandes à l'Épicerie, à Floréal, à cette période. «Nos enfants viennent de l'étranger pour le réveillon. Nous voulions mieux faire les choses», expliquent ces habitants de Floréal. Quels produits festifs ont-ils choisis ? Les bras chargés, le couple récupère ses gourmandises sucrées de Noël, des marrons glacés et de la charcuterie fine, entre autres...

Chez Quartier Gourmet à Quatre-Bornes, le stock de «stollen», des gâteaux de Noël importés d'Allemagne qui sont les best-sellers de cette enseigne, est déjà épuisé. «Nous en avions commencé la vente depuis octobre 2018. Il reste actuellement des nougats, des pains d'épices nature ou enrobés de chocolat, des Turkish Delights ainsi que du chocolat au niveau des douceurs», déclare un des employés. Par contre, en 2017, beaucoup d'acheteurs s'y étaient pris à la dernière minute, ne trouvant pas forcément les produits festifs désirés.

Alliage fête et santé

Une autre tendance est le bio. Des ingrédients pour préparer des mets gastronomiques ou des plaisirs sucrés à partager ou déguster, l'alliage fête et santé semble l'emporter. Chez Scott, les vins issus de l'agriculture biologique gagnent du terrain, indique une responsable. Originaires d'Afrique du Sud, de Bourgogne, de France et d'Espagne, ces vins coûtent à partir de Rs 860. Et en grande surface, les pâtes de fruits, les nougats et tuiles en chocolat en version bio sont tout aussi prisés par les Mauriciens. Les prix promotionnels commencent à Rs 246.

Une aubaine dont se saisit Sophia, 37 ans, consommatrice de produits biologiques. «Cette année, j'ai décidé de prendre ma santé en main et je consomme davantage d'aliments biologiques. Aussi, je ne compte pas juste en manger mais aussi en offrir à mes proches. C'est une habitude plus saine», souligne-t-elle.

Outre douceurs et spiritueux, les produits frais ont vraiment la cote. «On a importé 700 kilos de saumon frais de France. En une semaine, nous avons tout vendu. Il y a toujours la version fumée qui part rapidement également», précise notre interlocuteur. En grande surface, le saumon a vite été pris dans les filets des consommateurs. Selon Pascal Couronne, responsable commercial de Pick and Buy Ltd, qui représente Winner's et Monoprix, ce produit festif a été importé d'Europe pendant plusieurs semaines.

Pour sa part, Bahim Khan Taher, Executive Director de Hassen Taher Seafoods, affirme que les Mauriciens attendent normalement jusqu'à la dernière semaine de décembre pour les achats de crustacés. Et cette année, les commandes ont été plus nombreuses comparées à celles de 2017.

À l'Épicerie, un responsable confirme que davantage d'achats ont été réalisés ainsi que des commandes placées en avance par les consommateurs. «Non seulement, les consommateurs achètent plus mais ils cherchent souvent des choses différentes ou plus rares à trouver», indique-t-on chez Quartier Gourmet.

Le Top 5 des mets prisés

Des desserts en toute finesse La vedette de l'assiette festive : le panettone. Cette gourmandise italienne est un dessert aux fruits confits et aux raisins. Selon nos interlocuteurs, notamment à l'Épicerie, il a fallu en commander plus pour satisfaire la demande.Les prix sont à partir de Rs 600. Les Light Fruit Cakes sont également très populaires.

Pour la Noël, l'on retrouvait l'incontournable bûche. En version glacée ou swiss roll fourré. Et pour les fins gourmets, les bûches gastronomiques en épicerie, café et restaurants varient dans les Rs 1 000. Les macarons rajoutent également de fines touches sucrées et des couleurs.

Le foie gras est dans le fruit

Cette année, le foie gras, mets incontournable de l'apé- ritif, se marie à de nouvelles saveurs. Selon Pascal Couronne, responsable commercial de Pick and Buy Ltd, les foies gras fourrés aux fruits sont très tendance cette année. Plusieurs déclinaisons sont disponibles, notamment aux figues. Les prix varient à partir de Rs 350. Quant au classique foie gras nature, la boîte de 150 g coûte en moyenne Rs 205. D'autres versions incluent le salmis en boîte de 825 g à Rs 300 ou encore le confit de canard importé à Rs 700 pour les 1 240 g.

Des bulles dans l'air

En 2018, la tendance est au «demi-sec», indique un responsable de Scott. Il s'agit d'un mousseux avec un peu de sucre résiduel et agrémenté de notes de fruits tropicaux murs. Ces champagnes et vins s'accordent bien aux foies gras, viandes blanches en sauce, poissons et fruits de mer cuisinés.

Dans ce registre, on trouve le champagne Nicolas Feuillatte demi-sec de France au prix recommandé de Rs 2 560 la bouteille ainsi que le Krone Sparkling Night Nectar en blanc et en rosé d'Afrique du Sud à Rs 690 l'unité.

Viandes et volailles sortent le grand jeu

Du rouge ou du blanc ? Les viandes sont les incontournables des fêtes. À l'Épicerie à Floréal, les filets de bœuf sont très sollicités soit l'Angus et le Wagyu d'Australie ainsi que les noisettes et gigots d'agneau. Les prix sont autour de Rs 800 le kilo. Idem pour la dinde apparue très tôt en rayons.

Coquillages et crustacés

Ils ont plus d'un tour dans leur coquille. Selon Bahim Khan Taher, les crustacés favoris pour les fêtes sont dans l'ordre le homard, le camaron, les grosses crevettes, la langouste, le calamar et les poissons frais comme la Gueule Pavée et la Vieille Rouge. Les Tiger Prawns coûtent actuellement Rs 265 pour les 500 g tandis que les crevettes géantes sont à Rs 690 le kilo au lieu de Rs 1 200 chez Hassen Taher. Les 500 g de queue de langouste sont à Rs 875 les 500 g contre Rs 1 000 en temps normal. Pour le homard, on en trouve à Rs 375 au lieu de Rs 475 les 500 g alors que le camaron revient à Rs 250 les 500 g.

Les huîtres prennent tout aussi le large chez les consommateurs, indique Pascal Couronne. On en trouve à partir de Rs 56 l'unité. Il y a aussi les œufs de lompe noirs ou rouges. Le pot de 100 g coûte environ Rs 190.