Congo-Kinshasa: Tout en insistant sur les élections crédibles et transparentes - La CENCO et l'ECC disent non à un nouveau report !

La République Démocratique du Congo entame une période décisive avec l'organisation des élections générales, présidentielle combinées aux législatives nationales et provinciales. Pour y arriver, beaucoup d'efforts sont à fournir de la part des parties prenantes à ce scrutin.

Tenez ! Dans un communiqué conjoint, signé le mercredi 26 décembre 2018, la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC), ont insisté sur la crédibilité et la transparence des élections du 30 décembre prochain. Ces deux églises ont également expliqué que le processus en cours est caractérisé par le manque de confiance. Cependant, malgré le report des élections dans certains coins du pays notamment, à Beni, Beni ville, Butembo au Nord Kivu et à Yumbi dans le Maï-Ndombe, les responsables religieux ont invité le peuple congolais à participer activement et massivement aux élections du 30 décembre.

Saisissant la même occasion, ces religieux ont demandé à la centrale électorale de respecter la date du 30 décembre, en organisant des élections qui pourront faciliter la passation pacifique et démocratique du pouvoir entre le Président sortant et le nouveau Président élu. En outre, ils ont lancé un appel pressant à la population congolaise, en l'encourageant à tenir bon, afin de gagner le pari des élections crédibles, libres, apaisées et transparentes, en la date fixée par la CENI. Par ailleurs, ces deux églises se sont dites préoccupées par l'intolérance politique de tout bord, caractérisée par les actes de violence qui ont causé les pertes en vies humaines, sans ignorer de nombreux blessés au cours de la campagne électorale.

Faut-il dire que cette déclaration des hommes de Dieu, intervient à moins de 3 jours de la tenue effective des élections, dont la date culminant est désormais fixée au 30 décembre 2018. C'est ainsi qu'il était impérieux pour ces deux églises, d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale, sur l'évolution du processus électoral dans le pays. Pour la CENCO et l'ECC, le processus électoral actuel souffre d'une crise de confiance. «Le processus électoral se déroule sur fond d'une crise de confiance qui risque d'entraîner des conséquences dangereuses pour la paix post-électorale. C'est pourquoi, nous encourageons à tenir la promesse de faciliter l'accès aux observateurs et aux témoins dans les bureaux de vote et dans les centres locaux de compilation des résultats (CLCR) », note le communiqué conjoint. "Ainsi, que la CENI s'en tienne à ne publier que les résultats issus du comptage manuel reçus des CLCR et dont les procès-verbaux devront être affichés devant les bureaux différents bureaux de vote", ajoute le communiqué dont une copie est arrivée à votre journal.

Pas de nouveau report

Toutefois, la Conférence Episcopale Nationale du Congo et l'Eglise du Christ au Congo, mettent en garde la centrale électorale contre toute tentative de report des élections en dehors de la date du 30 décembre. Car, estiment-Ils, que les réactions qui ont fusé dans la rue après l'annonce du report des élections, prouvent que la population ne va plus tolérer un nouveau report. Afin de garantir la transparence pendant et après les élections, les deux églises exhortent le Gouvernement de veiller au fonctionnement normal de l'internet et des sms qui, pour eux, constituent aujourd'hui des canaux de communication importants pour les parties prenantes au processus électoral notamment, les acteurs politiques, les observateurs, les témoins et les journalistes.