Congo-Kinshasa: Elections réussies en RDC - Jean-Marie Ntantu Mey insiste sur l'honnêteté des agents électoraux !

«Nous souhaitons que ces élections soient transparentes, crédibles et apaisées. Nous comptons beaucoup sur l'honnêteté des agents électoraux». Ce vœu sacrosaint de plus d'un congolais est l'hymne qu'exécute le Notable de Mont-Amba et leader de la Société Civile Congolaise, Jean-Marie Ntantu Mey.

A l'en croire, le plus grand combat pour la vérité des urnes n'est pas, forcément, d'aligner de milliers de témoins ; mais l'honnêteté de chacun des agents électoraux censés être conscients de la nécessité qu'éprouve le Congo en termes de dirigeants loyaux à la place qu'il faut. Aux prises avec les fins limiers de La Prospérité, lundi 24 décembre dernier, le Président en fonction de l'OFIS/société civile, Jean-Marie Ntantu Mey s'est donné l'agréable devoir d'exprimer toute sa gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, lui ont apporté secours (matériel, moral et autres), en marge de sa campagne électorale. Allusion faite, ici, aux professionnels des médias, personnalités membres de l'OFIS et autres sympathisants qui croient en son idéal pour un Congo des femmes et hommes normaux où il fait beau vivre pour tous.

A moins d'une semaine de l'élection présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales prévues pour ce dimanche 30 décembre 2018, toutes les voix de la sagesse crient pour alerter sur l'utilité de ces scrutins combinés attendus depuis plus de 24 mois. La voix de Jean-Marie Ntantu Mey attire, quant à elle, l'attention de la CENI, du Gouvernement et de l'ensemble de l'opinion tant nationale qu'internationale au sujet du combat à mener pour limiter d'innombrables dégâts liés à toute éventualité de fraude. En effet, dans son sermon comme voix autorisée de l'OFIS/société civile congolaise, il exhorte les agents électoraux disséminés à travers les différents centres et bureaux de vote du pays à faire preuve d'honnêteté sans commune mesure. Ainsi, conscient de la mutation dont le grand et beau Congo au cœur du continent noir a besoin, le Notable de Mont-Amba insiste-t-il sur la crédibilité et la transparence des urnes qui constituent la feuille de route sine qua none pour la sortie de la crise actuelle qui se veut dévastatrice face à la majorité des filles et fils du pays.

Remerciement

Jean-Marie Ntantu Meyi qui, du reste, est candidat à la députation nationale dans le Mont-Amba n'a pas gardé bouche bée à l'issue de sa campagne électorale dont la fin a été sifflée le vendredi 21 décembre dernier par la Centrale électorale. C'éiat pour lui l'occasion de remercier, particulièrement, les Chevaliers de plume (toutes presses confondues) ; les Sociétaires de l'OFIS qui l'appuient ainsi que les sympathisants divers, chacun à sa juste valeur. A l'Editeur du journal La Cité Africaine, Laurent Masini qui, dernièrement, lui a rendu hommages dans une adresse spéciale, Jean-Marie Ntantu Mey salue l'acte et remercie cet ancien Directeur Général de l'Agence Congolaise de Presse, ACP.

Hommages à Baby Mbayi

En mémoire de son ancien Collègue vaillant Ministre de Mzee, le Professeur Baby Mbayi, Jean-Marie Ntantu Mey souhaite ses sincères condoléances Chrétiennes à la famille éplorée. Dans cette optique, il prie pour le repos de l'âme de l'Illustre disparu et convie tous les anciens Ministres de Mzee à un recueillement ce jeudi 27 décembre 2018, au Centre culturel Boboto. Le comité organisateur de ce rendez-vous est composé, fondamentalement, de l'ancien Ministre au Budget, Jean AMISI MUTUMBI et lui-même, Jean-Marie Ntantu Mey.