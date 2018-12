Cameroun: Ambiance de Réveillon - Les fêtards étaient de sortie

En famille ou entre amis, les habitants de Yaoundé ont su comment s'occuper à la veille de Noël.

Quand la nuit tombe, la chaleur s'apaise et les embouteillages disparaissent, les chats eux deviennent gris. Certes, « Yaoundé en fête » (Ya-Fe) a été délocalisée au palais des Congrès, désengorgeant ainsi les ronds-points de la poste centrale et du Hilton, également le Boulevard du 20 mai, mais, cette foire est toujours sollicitée par les fêtards. Immortaliser son séjour de quelques minutes au cœur de divers sites de la capitale, habillés de couleurs et guirlandes lumineuses, demeure un privilège que beaucoup veulent s'offrir en famille, entre amoureux, entre amis. Les enfants accompagnés de leurs parents sont les plus vernis de la journée. Dans les parcs, jardins, restaurants et autres lieux de détente, leurs petites voix laissent exprimer la joie profonde qui les anime. C'est le Réveillon, et malgré leur jeune âge, ils comptent bien poursuivre leur promenade jusqu'en début de soirée.

Le Réveillon de Noël se vit de différentes manières. Il y a ceux qui préfèrent les sorties festives, et il y a ceux qui s'en remettent à des retraites spirituelles. Le moment s'y prête bien. Dans trois heures, il sera minuit, mais Florence et son frère, venus de Mfou, dans la Mefou-et-Afamba pour assister à la messe de la Nativité à la Cathédrale Notre-Dame-des-victoires de Yaoundé, attendent patiemment. « C'est un déplacement qu'on a toujours voulu faire », confessent-ils entre deux bouchées de friandises achetées dans une boulangerie à quelques mètres. Dans la journée, l'atmosphère des fêtes était un peu plus agitée : embouteillages sur les routes principales et secondaires, mais aussi dans les marchés et supermarchés... Les achats de dernière minute ont, comme tous les 24 décembre, marqué le Réveillon. Certains crient au manque d'argent pour terminer leurs courses, mais une chose est sûre, l'esprit des fêtes était omniprésent.