Togo: FONDAVO a fêté Noël aux enfants orphelins

La fête de la Nativité est considérée comme celle des enfants dans le monde sans distinction aucune. Cependant, à cette occasion dédiée à la tendre enfance, ce n'est pas tous les petits garçons et petites filles qui sont entourés de leurs parents ou qui jubilent au sein des familles merveilleuses.

Afin de permettre aux orphelins nécessiteux de jouir des mêmes privilèges que les autres de la même tranche d'âge mais plus ou moins nantis, l'ONG Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) a jugé opportun d'offrir encore en cette période de fête de fin d'année, des cadeaux à cette couche défavorisée.

Dr Charles BIRREGAH (Président-Fondateur de FONDAVO) avec les enfants orphelins de FONDAVO tenant en mains les cadeaux de Noel.

Louanges et adoration animées par les chorales des enfants orphelins et des femmes veuves, danses chorégraphiques et sketches présentés par le groupe des enfants orphelins, c'est dans cette ambiance festive que les enfants orphelins de FONDAVO dont l'âge est compris entre 0 et 16 ans ont reçu des jouets de tout genre et divers cadeaux et aussi leurs mères veuves sont reparties avec des vivres pour une meilleure célébration de la fête de Noel 2018, ce mardi 25 Décembre à l'Eglise de la Transfiguration en présence du Président-Fondateur du FONDAVO, des Pasteurs et Apôtre.

D'une valeur estimée à près de 2 millions de F CFA, ce geste dont le nombre de bénéficiaires tourne autour de 200 enfants orphelins et 300 veuves de FONDAVO, fait partie d'une kyrielle d'actions que mène FONDAVO depuis plus de vingt ans déjà.

Pour la circonstance, Dr Charles BIRREGAH, le Président-Fondateur de FONDAVO, a pour sa part souligné que « cette action vise à souhaiter un joyeux Noel aux orphelins de FONDAVO à l'occasion de la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ. Un geste que nous faisons chaque Noel pour apporter la joie dans le cœur des enfants orphelins et les amener à fêter Noel comme les autres enfants qui ont leurs parents à côté d'eux ».

Plus qu'une cérémonie de remise de cadeaux, c'était une très belle fête, mieux encore, une belle célébration d'action de grâce que les responsables de FONDAVO ont offert aux touts petits en cette occasion solennelle.

Une manière pour le Président Fondateur de témoigner son soutien indéfectible qu'il n'a jamais cessé d'apporter à ces enfants qui, une fois l'un des parents trépassé, se retrouvent confronter à d'énormes difficultés aussi bien au plan économique qu'émotionnel.

Il faut souligner que parmi les 200 enfants orphelins et 300 femmes veuves bénéficiaires de cette action, FONDAVO prend déjà en charge la scolarité de ses enfants et la formation des jeunes déscolarisés. Les femmes veuves bénéficient elles de micro crédits pour entreprendre des activités génératrices de revenus et des soins médicaux gratuits constamment et ceci 7j/7. Les œuvres caritatives de FONDAVO couvrent également certaines localités à l'intérieur du pays notamment Agbatitowoè, Tsévié, Tchadomé, Kpalimé, Niamtougou et Kara etc.

Recevant tout le mérite et appréciée à sa juste valeur de par ses œuvres caritatives, l'ONG FONDAVO, s'inscrit dans une logique de synergie d'action pour l'épanouissement des orphelins au Togo en organisant chaque année des actions caritatives à l'endroit des veuves et orphelins.