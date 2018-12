Maroc: La Bourse de Casablanca retrouve des couleurs

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 17 au 21 décembre 2018 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant 0,29% et 0,36%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est affiché à 11.176 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.089,46 points.

Dans ces conditions, rapporte la MAP, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -9,79% et -10,01%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,46% et 0,72%, à 10.075,05 points et à 9.625,29 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a gagné 0,26% à 893,43 points.

Sur le plan sectoriel, 10 compartiments ont clôturé dans le rouge, avec des baisses allant de -4,76% pour les "Sylviculture & papier" à -0,11% pour "Transport".

En revanche, 11 secteurs ont affiché des hausses variant entre 3,26% pour le compartiment de "Bâtiment et matériaux de construction" et 0,01% pour celui des "Boissons". La volumétrie de la semaine ressort, quant à elle, à 1,338 MMDH.

S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Ciments Du Maroc, Stokvis Nord Afrique, Cartier Saada et Maghreb Oxygene avec des hausses respectives de +8,57%, +8,20%, +6,67% et +4,94%.

En revanche, Lesieur Cristal, SMI, Maroc Leasing et Afriquia Gaz ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement -9,22%, -8,90%, -6,05% et -5,99%

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa bank, Label Vie, Cosumar et Itissalat Al-Maghrib, avec des parts respectives de 19,53%, 13,80%, 11,83% et 9,59%.