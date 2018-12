Cote d'Ivoire: Conseil régional du Cavally - Anne Ouloto investie présidente de la région

La nouvelle présidente du conseil régional du Cavally, Anne Désirée Ouloto, élue au terme du scrutin du 13 octobre, a été investie, vendredi, à Guiglo, capitale de la région du Cavally, en présence des populations et des autorités administratives.

Le préfet de la région du Cavally, Doumbia Yacouba, procédant à l'investiture, a invité la nouvelle élue à travailler dans l'intérêt des populations et exhorté les autres conseillers à faire bloc autour d'elle pour la réussite de leur mission.

Pour le gouverneur, c'est la main dans la main que la nouvelle équipe répondra aux aspirations les plus profondes et les plus légitimes des populations.

Anne Ouloto a appelé à la cohésion au sein du conseil et au sein de la population, afin de réussir sa mission. Car, selon elle, le développement n'est possible que dans la paix et la cohésion sociale.

«L'heure n'est plus au discours. Je suis prête pour le travail et à l'action. Je ne me déroberai pas, malgré la lourdeur et l'ampleur de la tâche. Les élections sont terminées et seul le Cavally est vainqueur», a-t-elle déclaré, promettant d'œuvrer pour la satisfaction des besoins.

Elle a remercié le Président Alassane Ouattara et le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour la confiance placée en elle. Anne Ouloto a indiqué que le conseil sera à l'écoute de tous pour le développement de la région.

Elle sera assistée de quatre vice-présidents, à savoir Madeleine Oulaï (1ère vice-présidente), Youpehe Marcel (2e vice-président), Goulotehe Joseph (3e vice-président) et Nioule Nicodème (4e vice-président).

La native de Klaon, dans le département de Toulepleu, succède ainsi à Bohé Sarr Marius du Pdci qui, lui, avait succédé à Banzio Dagobert, décédé en août 2017.