Madagascar: Noël de la STAR - Des jouets, des boissons et des PPN pour les plus démunis

Chacun devrait avoir la chance de se réjouir et de se réunir en famille, à l'occasion des fêtes de Noël. C'est dans cette optique que la STAR a mené ses actions et a apporté un peu de magie de Noël pour les plus démunis.

« Pour certaines familles, les fêtes de Noël sont synonymes de douleurs car, ne pouvant profiter pleinement de ces festivités. Afin d'apporter un peu de baume au cœur à ces familles, la STAR a fait plusieurs actions, à travers différentes associations, du 20 au 26 décembre 2018.

La magie de Noël se lit le plus souvent sur le sourire des enfants quand ils reçoivent leurs cadeaux », ont affirmé les représentants de la STAR. Ce ne sont pourtant pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir ces présents durant ces fêtes.

Pour redonner le sourire à quelques-uns d'entre eux, la STAR a contribué à différentes actions menées par les associations en cette période de fête.

Ainsi, 154 enfants pensionnaires de l'orphelinat de l'Akany Avoko, 200 enfants défavorisés du fokontany Besarety, pris en charge par l'association ShareMada, et 720 élèves de l'Ecole « Etoile Rouge » gérée par les Petites Sœurs de l'Evangile, ont reçu soit des jouets soit des boissons de la STAR.

Comme les fêtes de fins d'années profitent également aux adultes, les villageois issus des familles les plus démunies de la commune de Tsiafajavona ont reçu des PPN. En tout, plus de 1100 bouteilles de boissons, 200 jouets et 260 packs de Produits de Premières nécessités (PPN) ont été distribués pour ces dons pour ces fêtes de fin d'année.

« Nous sommes particulièrement touchés par la situation de ces familles qui n'ont parfois même pas de quoi mettre dans la marmite durant les fêtes. Et plus encore quand des enfants sont au cœur de ces attentions.

C'est donc sans hésitation que la STAR a répondu favorablement aux sollicitations de différentes associations, afin de permettre à chacun d'avoir un peu cette magie de Noël.

Pour nous, il s'agit de vivre l'esprit de partage et de convivialité avec toutes les familles », a noté Karine Razafindrakoto, coordonnateur de la Communication auprès de la STAR.