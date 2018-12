Madagascar: Cinéma - Trano tokana, un film terrifiant

La passion est le moteur de toutes les ambitions. Un film d'horreur, c'est difficile à réaliser. Mais ces jeunes ont relevé le challenge. Il s'avère qu'ils ont atteint leur but. Ensuite, Ils promettent aux téléspectateurs que le film sera au top.

Un film malgache exceptionnel, intitulé Trano tokana, tournée à Mangamila à Anjozorobe sortira en mars 2019. Après avoir fait un an et demi de préparation, le film sera projeté l'année prochaine. Réalisé par Sycarîro Manampiarison Nomeniavo Alias Ngiabe, propriétaire de Malagasy Concept, une maison de production qui a vu le jour en 2015, le film était esquissé par Rado Andrianiaina, un jeune Dramaturge.

Ce film d'horreur est un grand défi pour ce jeune réalisateur de trente ans. Il recrute sept acteurs dont trois actrices et quatre acteurs. «L'objectif est d'avoir un film de qualité. Certes, les participants sont peu nombreux. Mais, à quoi ça sert si on recrute beaucoup d'acteurs alors qu'ils ne sont pas capables de jouer leurs rôles», a certifié Ngiabe.

Dès 2010, il a réalisé des clips de bonne qualité comme celui de Marion, Jessi Wini et autres grands chanteurs. En 2013, il est devenu réalisateur d'une émission télévisée.

Deux ans après, il crée sa propre maison de production Malagasy concept. Un homme sérieux et bosseur, il est presque injoignable au téléphone car il reçoit des appels des artistes qui veulent faire un clip de qualité.

Désormais, le septième art l'intéresse. Trano tokana est le premier film qu'il a réalisé. Pour que ça soit un coup de maître. «J'ai décidé de réaliser un film d'horreur, pour me distinguer des autres, on s'est beaucoup investi : le 'make up' pour que les blessures semblent réelles, on a utilisé plus de quatre cameras, deux drones. Je suis sûr que les téléspectateurs auront des frissons en regardant le film», a t-il rajouté.

Scénario du film. Une étudiante a reçu une bourse pour continuer ses études en France, elle et ses amis ont décidé de faire un pot d'adieu. Ils ont quitté la ville pour aller dans un endroit pour faire un petit feu de camps.

Par malheur, leur voiture était tombée en panne en plein nulle part. Ils ont appelé un réparateur mais ce dernier ne pouvait pas les rejoindre car il faisait nuit. Ces jeunes ont continué à pieds. Soudain, ils ont découvert une maison.

Avisés par un vieillard qui habite le lieu que cet endroit est un tany fady, ces jeunes ne l'ont pas écouté . Alors, La conséquence était désastreuse.

2019, un timing chargé. Ce film ne sera pas sorti en DVD. Par contre, le réalisateur et les acteurs vont faire le tour de Madagascar.

Mais avant la tournée, il y aura une avant-première accompagnée d'un grand show. En outre, les acteurs et actrices sont des artistes, chanteurs comme le rappeur Hegrem, le chanteur tropical Fredy de Tana, et des mannequins.

« Le tournage du film était dure pour moi, le réalisateur est très stricte, en plus la plupart du tournage se faisait la nuit. Je veux que ce film soit réussi et j'en suis conscient. Mais je suis heureux de travailler avec malagasy concept.

Et je compte continuer travailler avec cette maison de production. Bref Je suis satisfait. Je n'ai jamais joué un film d'horreur. En plus il y a une complicité entre les acteurs. En tournant le film, on est devenu une famille. Et cela est très important» témoigne Miorantsoa Randrianarivo une comédienne.