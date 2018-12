Algérie: Adrar - Appel à l'implication de la société civile dans la lutte contre la traite de personnes

Adrar — Les participants à une journée d'information sur les mécanismes et voies de prévention et de lutte contre le phénomène de traite de personnes, tenue mercredi à Adrar, ont mis en avant la nécessité d'impliquer la société civile dans la lutte contre ce phénomène.

Les intervenants, des représentants de différents secteurs, ont souligné la nécessité de lutter contre la traite de personnes et d'associer la société civile ainsi que les associations nationales dans la lutte contre la traite de personnes. ls préconisent également la prise en charge des victimes de ce phénomène, notamment les enfants et femmes, catégorie la plus exposée à ces pratiques inhumaines.

La représentante du Comité national de prévention et de lutte contre la traite de personnes a indiqué que cette instance s'est employée, depuis sa création en septembre 2016, à la mise au point des bases de la politique nationale en matière de prévention et de lutte contre la traite de personnes, et sa mise en œuvre avec l'implication des différents secteurs, en plus de la coopération internationale.

Mme Khadija Khelifi a ajouté que les hautes instances du pays déploient de louables efforts dans la lutte contre ce phénomène, qui est nouveau pour la société, par l'adoption d'une approche globale contenant les divers volets liés à la prévention et la lutte contre ce crime transfrontalier, notamment en matière de mise à jour du cadre réglementaire, et leur volonté de faire du comité national un trait d'union national de lutte contre le phénomène et de protection des victimes.

Pour sa part, le représentant du secteur de la justice, Abdelkader Kacemi, a passé en revue les conventions internationales inhérentes à la lutte contre la traite de personnes, mettant en exergue l'extension de la notion de ce crime et ses multiples formes, dont la mendicité et le trafic des migrants.

La directrice de l'Institut national de la police, contrôleur de police Kheira Messaoudène, a affirmé que "la lutte contre le phénomène consiste en la protection de la dignité de l'Homme", ajoutant que le nombre de cas signalés en matière de traite de personnes est jugé très "infime" en Algérie.

La responsable de police a fait part, à ce titre, de la création de six brigades régionales d'investigation sur ce crime, en plus de 50 autres spécialisées dans la protection de l'enfance et de la femme, catégories vulnérables et plus exposées à ce phénomène.

Le wali d'Adrar, Hamou Bekkouche, a, pour sa part, indiqué que le choix d'Adrar pour abriter cette journée tient compte de sa position géographique et l'étendue de sa surface limitrophe aux pays africains faisant de la wilaya un point de transit pour les divers fléaux, dont le trafic des migrants et de drogues.

Le responsable a relevé que la wilaya d'Adrar s'attelle, entre-autres priorités, à la lutte contre l'immigration clandestine par la prise d'une série de mesures en coordination avec différents organismes.

Initiée par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite de personnes, cette journée a permis d'étayer la conformité du cadre juridique national avec les engagements internationaux de l'Algérie, d'examiner les mécanismes de lutte, les mesures de protection et prise en charge matérielle et morale des victimes, ainsi que la prévention contre ce phénomène étranger à la société.

Tenue au siège de la wilaya d'Adrar, cette rencontre, qui a regroupé des représentants des corps de sécurité, de certaines instances exécutives et des associations, et des représentants de la société civile, a permis de passer en revue la mission du Comité national de prévention et de lutte contre la traite de personnes.