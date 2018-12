Algérie: Oran - Coup d'envoi du 6ème Salon de l'artisanat et des métiers

Oran — La sixième édition du Salon de l'artisanat et des métiers a débuté, mercredi à Oran, avec la participation de plus de 60 artisans venus de 18 wilayas du pays.

Le Salon, organisé par la Chambre locale de l'artisanat et des métiers (CAM), a été ouvert par le Secrétaire général de la wilaya, et se poursuivra jusqu'au 1er janvier prochain au niveau du Centre de l'artisanat de la ville sis à Haï Essabah (Est d'Oran).

Cette manifestation est une occasion propice pour les artisans de faire connaître leurs produits versés dans diverses spécialités comme la poterie, le cuir, les costumes traditionnels, la tapisserie, le cuivre, l'ameublement traditionnel, les bijoux et autres objets d'artisanat.

Les visiteurs pourront également découvrir et admirer la diversité et la richesse du patrimoine matériel et immatériel national, traduisant la profondeur civilisationnelle du pays.

Coïncidant avec les vacances scolaires d'hiver, le salon est également une opportunité pour organiser des ateliers liés au domaine de l'artisanat ainsi que d'autres dédiés aux enfants.

"L'objectif est de leur inculquer l'amour de ces métiers qu'il faut préserver car ils représentent un patrimoine national inestimable", a indiqué, à l'APS, le directeur de la CAM, Mahtar Tani Noureddine.

"De tels rendez-vous permettront de renforcer davantage les métiers d'artisanat et les professionnels auront l'opportunité de commercialiser leurs produits ", a ajouté le responsable.

Pour sa part, le directeur local du Tourisme et de l'Artisanat, Belabbes Kaïm Benamar, a relevé que "les métiers traditionnels sont en progression constante dans la wilaya d'Oran, les autorités locales leur accordant une grande importance, notamment dans la perspective de l'organisation par la ville des 19es Jeux méditerranéens".

"Le pari est énorme pour les gens de ces métiers car, il s'agira de donner la meilleure image de la ville aux touristes étrangers et algériens lors de l'évènement sportif régional", a-t-il ajouté.

"De tels salons constituent des espaces commerciaux et des marchés pour vendre ces produits et facilitent le contact direct entre l'artisan et le consommateur", a-t-il ajouté.