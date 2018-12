Cote d'Ivoire: Célébration de la messe de la Noël - Le Cardinal Jean-Pierre Kutwa invite les ivoiriens à renouer avec la sagesse

"Le temps n'est-il pas venu pour nous, filles et fils de Côte d'Ivoire, de saisir l'occasion de ce temps de Noël 2018, après cette crise qui a mis à mal la vie en nous, et autour de nous, après nos angoisses et nos désarrois, pour nous rappeler que Dieu s'est fait proche de nous pour nous sauver ? Le temps n'est-il pas venu pour nous d'analyser davantage ce qui nous est arrivé et ce bonheur d'être ensemble qui nous fait tant défaut et dont la mauvaise perception ou une compréhension insuffisante nous conduit dangereusement sur des chemins qui nous inquiètent tous ? ».

Ces paroles prononcées hier par le Cardinal Jean Pierre Kutwa, Archevêque d'Abidjan, à l'occasion de la messe de Noël, ont dû interpeller plus d'un chrétien catholique, présent à la cathédral St Paul d'Abidjan-Plateau. L'homme de Dieu, on peut le dire, a mis les pieds dans le plat en invitant toute la population ivoirienne à faire une analyse rétrospective quant au comportement qu'il pourrait avoir en 2020, année de l'élection présidentielle. « Si l'horizon 2020 nous interroge tous, un regard rétrospectif sur notre vivre ensemble ainsi que les dernières élections d'octobre et de décembre 2018, nous commande de renouer au nom de Dieu avec cette sagesse qui a fait le bonheur et la joie de vivre sur cette terre de Côte d'Ivoire. Rappelons-nous que la crise postélectorale a semé désarroi et désolation. Elle a meurtri le cœur des hommes et éprouvé la foi des croyants.

A tous, elle a imposé chagrin et fardeau et mis à mal ce goût d'éternité que Dieu nous propose à tous en nous donnant son Fils », a-t-il rappelé. Noël, a poursuivi l'Archevêque d'Abidjan, c'est une occasion à saisir par les Ivoiriens. « C'est finalement l'invitation à sortir des ténèbres pour marcher dans la lumière véritable qui vient de Dieu. Il s'agit désormais pour nous de refuser d'habiter le pays de l'ombre pour être avec les autres, objet de la bienveillance de Dieu, car l'enfant-Dieu qui nous est donné à Noël, c'est l'assurance que Dieu nous porte dans sa grâce et veut nous décharger de tout ce qui nous peine », a prêché Jean-Pierre Kutwa. En effet, Noël, a souligné le prélat, c'est surtout Dieu qui se souvient de la grande solitude de l'homme suite à son péché et à la misère qui s'en est suivie parce qu'il s'est coupé de son Créateur. « Il se souvient et décide de le sauver parce que l'homme se croyait perdu », a-t-il enseigné. Cela, a-t-il poursuivi, est le signe que l'être suprême ne désespère pas du genre humain. Mieux, il continue de lui faire confiance.

Cela « au point de se faire l'un de nous, par l'incarnation de son Fils. « Oui, Noël, c'est Dieu qui désormais se fait l'un de nous comme pour nous dire qu'Il n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains », a proclamé le guide religieux , indiquant donc à ses fidèles qu'ils ont raison de crier haut et fort leur joie. Pour cette célébration de la naissance du Christ, l'Archevêque d'Abidjan a également eu une pensée pour « les sans défense, les victimes de la traite des personnes, les exilés, les marginaux de nos sociétés, les désespérés de la vie.