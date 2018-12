Ghana: Prix du cacao à l'international - Comment la Côte dIvoire et le Ghana veulent agir sur les cours mondiaux

L'union fait la force. La Côte d'Ivoire et le Ghana qui concentrent à eux seuls plus de 60% de l'offre mondiale du cacao, sont déterminés à se faire respecter au niveau des prix fixés à l'international.

Faisant suite à la signature de la déclaration commune des chefs d'Etat, SEM Alassane Ouattara et SEM Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le 26 mars 2018, consacrée à l'économie du cacao, les responsables du Conseil du café-cacao et Ghana cocoa board, à l'issue de leur rencontre en juin 2018, ont adopté un plan stratégique pour donner corps à ladite déclaration. Ainsi, un plan de mise en œuvre complet et des détails concrets sur les actions spécifiques ont été adoptés en septembre 2018 à Accra (Ghana) pour réaliser la vision des deux chefs d'Etat. Les responsables des deux structures avaient également convenu d'avoir des rencontres régulières pour faire le point de l'état d'avancement des activités entreprises. C'est justement dans ce cadre que s'est tenue les 13 et 14 décembre 2018 à Abidjan, une rencontre entre le Conseil du café-cacao et le Ghana cocoa board dans la grande salle de réunion du 23ème étage de l'immeuble Caistab, au Plateau.

Il ressort des principales conclusions de cette rencontre qu'au titre de la commercialisation, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette coopération, a modifié son système de vente pour le faire migrer vers celui du Ghana. Mieux, les deux pays se sont accordés à définir un prix plancher du cacao qui sera déterminé à fin janvier 2019. Les deux pays ont en outre affiché leur volonté d'élaborer une norme commune pour la durabilité du cacao. Par ce système, il s'agira de vendre le cacao a petites doses. La Côte d'Ivoire, comme le Ghana le fait, pourra désormais sortir du marché quand le prix n'est pas bon. Mais au préalable, les experts des deux pays, vont plancher sur le prix Caf (Coûtassurance-fret), c'est-à-dire le prix à l'international. Les deux pays n'accepterons que des prix à partir du prix plancher et au-dessus. Le prix plancher du cacao qui sera accepté, est un prix en-dessous duquel le Ghana et la Côte d'Ivoire ne vendront pas leurs produits.

L'objectif étant non seulement d'agir sur les prix à l'international mais aussi permettre que les cacaoculteurs ivoiriens et ghanéens gagnent gros. Au chapitre de la consommation, les deux pays s'engagent à élaborer des actions concrètes pour la promotion locale et régionale. Le Ghana et la Côte d'Ivoire affichent leur détermination à organiser un forum d'affaires sur le cacao tous les deux ans alternativement dans ces deux pays. Ces deux nations optant pour l'élaboration des stratégies pertinentes pour la promotion des artisans chocolatiers et des Pme-Pmi locales. A cela s'ajoutent l'organisation d'un forum d'affaires sur le cacao tous les deux ans alternativement au Ghana et en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la production, la lutte contre la maladie du swollen shoot s'est intensifiée dans les deux pays par la mise en œuvre des programmes d'arrachage respectifs des vergers cacaoyers atteints par ce "sida du cacao". Et les opérations d'arrachage à la frontière entre les deux pays sont en cours après le lancement de l'opération dos à dos à Pilla le 24 août 2018.

Au Ghana, 10 000 hectares de plantations de cacao ont été détruites et en Côte d'Ivoire, plus de 16 000 hectares. En matière de lutte contre le changement climatique, les deux pays ont réaffirmé l'importance de la promotion de l'agroforesterie et de l'irrigation pour la production durable du cacao. Des actions sont même menées dans les deux camps en vue d'assurer l'adoption de ses techniques de production par les producteurs de cacao. Les deux pays ont aussi affirmé leur volonté d'assurer une présence commune aux grandes rencontres internationales afin de changer la perception selon laquelle le cacao constitue le principal facteur de déforestation.

Mieux, les deux parties entendent mettre l'accent sur la promotion d'exploitations intensives, en lieu et place de celles extensives, destructrices de forêts. En prime, la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dans le cadre de la gouvernance de l'initiative entre les deux pays, des règles ont été soumises à l'approbation des autorités des deux pays. Et une structure organisationnelle chargée de la gestion de l'initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana a été adoptée.