Cote d'Ivoire: Journée internationale des personnes âgées - Abinan égrène les actions menées par le gouvernement

L'amélioration des conditions de vie et de prise en charge des personnes du troisième âge fait partie des priorités du Gouvernement ivoirien.

Des initiatives prises par le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly concourent à mettre en place un dispositif adéquat de prise en charge des besoins des personnes âgées et des retraités de Côte d'Ivoire. C'est l'assurance qu'a donnée le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Pascal Abinan, aux personnes âgées, vendredi 21 décembre dernier lors de la célébration de la 28ème édition de la Journée internationale des personnes âgées, à la Patinoire de Sofitel Hôtel Ivoire. Ce, en présence des élus locaux et des gestionnaires des Institutions de Prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Il a expliqué que cette célébration traduit une fois de plus la reconnaissance et la solidarité du Gouvernement pour les efforts et les sacrifices accomplis dans le développement social et économique du pays.

Aussi a-t-il justifié, le Gouvernement a inscrit dans son Plan national de Développement ( Pnd 2016 -2020) des programmes et des projets contribuant à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et retraitées. « (...) Ainsi l'une des premières actions a été l'amélioration de l'offre de service des Institutions de Prévoyance. Cette mesure a largement contribué à réduire les délais d'attente de paiement des pensions de retraite aux retraités du secteur public et privé. A cela s'ajoute l'ouverture des agences délocalisées de ces institutions de prévoyance sociale pour rapprocher les usagers de l'Administration », a relevé le premier responsable de la protection sociale. En plus de ces actions, l'Etat a étendu le déblocage des salaires aux retraités du secteur du public. Abinan a fait remarquer que le Gouvernement est en train de mettre en œuvre un Projet national d'assistance aux personnes âgées et qui a pour objectif la prise en charge sanitaire, économique et sociale des seniors de Côte d'Ivoire.

Le ministre Abinan a rassuré que les doléances des personnes du troisième âge seront analysées par ses services afin d'apporter des solutions dans les plus brefs délais. Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale a profité de cette célébration, pour exhorter les élus locaux et les jeunes à être des acteurs de prise en charge de la vie sociale, économique et sanitaire des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le président du Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire ( Conareci), le Préfet Issa Diakité, a exprimé sa gratitude à l'endroit du Gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des retraités. Il a toutefois attiré l'action des autorités sur certaines doléances chères aux seniors.

Il s'agit entre autres de l'octroi d'une subvention aux Associations des retraités, l'intégration des retraités dans les Institutions de Prévoyance Sociale, telles la Cnps, l'Ips-Cgrae et la Cnam. A cela s'ajoute la création d'un Fonds pour la retraite active et le renforcement des textes sur la retraite dans le secteur privé. Les Directeurs généraux de la Cnps , l'Ips-Cgrae, la Cnam et la Mairie de Treichville ont été distingués pour leurs actions en faveurs des personnes du troisième âge .