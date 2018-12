Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - Souleymane Diarrassouba exhorte les commerçants à éviter la surenchère

Vendre au bon et au juste prix. Profitant de sa tournée dans les marchés de Micao (Yopougon), Marcory et Cocody le 24 décembre dernier, pour s'assurer de leur approvisionnement, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a exhorté les commerçants à ne pas céder à la tentation de faire de la surenchère en cette période de fêtes de fin d'année.

« Je demande aux commerçants de ne pas trop tirer sur la corde parce que les produits sont en abondance. Il est bon que dans les différents marchés, les prix soient abordables pour que chaque Ivoirien puisse offrir un poulet, du riz... à sa famille pendant ces fêtes de fin d'année », a-t-il insisté auprès des commerçants. Bien avant, il a remercié et félicité tous les commerçants de Côte d'Ivoire d'avoir travaillé au bon approvisionnement des marchés durant l'année 2018. Aussi, s'est-il satisfait des prix « globalement abordables ». Le ministre Souleymane Diarrassouba a saisi l'occasion pour sensibiliser les commerçants à utiliser une balance dans leurs transactions. « Quand on vend au poids, on est sûr de ne pas perdre de l'argent, aussi bien du côté du vendeur que de l'acheteur », a-t-il fait savoir tout en promettant l'accompagnement du ministère, en liaison avec leur faitière et les collectivités, afin que sur tous les marchés de Côte d'Ivoire, on se serve d'une balance. Et ce, pour garantir la loyauté et la transparence des transactions commerciales.

Revenant sur les incendies de marchés qui ont émaillé l'année 2018, le premier responsable du commerce en Côte d'Ivoire a annoncé pour bientôt, les états généraux de gestion des marchés sur tout le territoire national. « Aujourd'hui, nous avons le résultat des audits des marchés. A la suite, nous allons organiser les états généraux de gestion des marchés sur tout le territoire national afin de trouver le meilleur modèle qu'il faut. Ce sera l'une des principales activités de l'année 2019 que nous ferons avec les mairies, les conseils régionaux, pour qu'ensemble, on trouve des solutions innovantes », a-t-il indiqué. Dans tous les marchés visités, le ministre Souleymane Diarrassouba qui a reçu un accueil des plus chaleureux, s'est réjoui de voir des étals bien approvisionnés. Il n'a pas manqué de rassurer les commerçants sur la disponibilité du gouvernement à demeurer à leurs côtés et à leur écoute pour régler les problèmes au fur et à mesure.