Cote d'Ivoire: Grand-Bassam / Elections partielles - Les jeunes disent non à la reprise

Après les femmes, les jeunes de Grand-Bassam ne veulent plus entendre parler d'une reprise des élections dans leur ville. Par la voix de Lasme Jean Joël et Abodjo Miezan, ces jeunes l'ont signifié ce mercredi 26 décembre 2018, au quartier impérial. « Les incessants recours du maire sortant, Georges Philippe Ezaley, mettent à mal la quiétude de notre cité.

Il y a eu un premier tour où nous avons voté. Puis un deuxième tour. Nous n'allons pas venir encore voter pour un troisième tour. Bassam a besoin de développement. Bassam a besoin de changement », ont-ils lancé. Selon les conférenciers, tout est bloqué à la mairie de Bassam. « Nous sommes toujours en attente de la confirmation des résultats. Mais en attendant, nous appelons les populations Bassamoises pour leur dire que nous jeunes, nous sommes opposés à un troisième tour. Nous n'allons plus voter pour un troisième tour. Nous ne sommes pas d'accord avec une autre reprise. Nous sommes fatigués de voter. Nous avons besoin de paix», a déclaré Lasme Jean Noël. Les jeunes de la ville balnéaire ont demandé aux populations de rester sereines.

Car, selon Lasme, la Cour suprême, soucieuse de faire appliquer la loi et de garantir la paix sociale et la démocratie, ne fera que valider les résultats sortis des urnes. Raison pour laquelle le leader de la jeunesse, a invité la Chambre administrative de la Cour suprême à rejeter la requête du candidat Ezaley. « Nous estimons que les Bassamois, à plus de 50%, ont porté leur choix sur le maire Jean-Louis Moulot. Quelques bureaux de vote n'ont pas été pris en compte. Je pense bien que la majorité des Bassamois a décidé de voter Jean-Louis Moulot comme maire. Donc cette requête doit être purement et simplement annulée», a-t-il ajouté.

Avant de lancer un appel pressant à la communauté nationale et internationale. « Nous les prenons à témoin sur les grands risques que fait planer le maire sortant sur Grand-Bassam à travers cette posture de défiance des autorités et de la volonté populaire des habitants de Grand-Bassam. Aujourd'hui, il demande la reprise. Si par extraordinaire nous devons reprendre, nous allons aussi poser une requête en annulation », a-t-il prévenu. Lasme Jean a exhorté le maire sortant à faire preuve de sagesse et de retenue. Tout comme son camarade, Abodjo Miezan a appelé le maire sortant Ezaley à tenir des propos qui vont dans le sens de la préservation de la paix sociale dans la ville historique de Grand-Bassam.