Tunisie/Egypte: Horoya et Simba renversent la vapeur

On connait désormais les seize qualifiés en phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF Total 2018/2019.

Les clubs suivants vont animer les quatre poules dont le tirage au sort sera effectué le vendredi 28 décembre au Caire: Espérance Sportive de Tunis et Club Africain (Tunisie), Al Ahly du Caire et Al Ismaily (Egypte), CS Constantine et JS Saoura (Algérie), Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates (Afrique du Sud), TP Mazembe et AS Vita Club (République démocratique du Congo), Wydad Casablanca (Maroc), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Horoya (Guinée), Lobi Stars (Nigeria), FC Platinium (Zimbabwe) et Simba (Tanzanie).

Parmi les affiches au programme du dimanche 23 décembre, on notera que l'équipe finaliste de la dernière édition, Al Ahly du Caire a connu une qualification compliquée puisqu'il a été battu en terre éthiopienne par Jimma Aba Jifar (1-0, but de Didier Lebri 45+2'), filant de justesse vers la phase des groupes grâce à son succès de l'aller (2-0).

De son côté, l'ASEC Mimosas est de retour. Grâce à une réalisation d'Abdul Tapsoba (38'), les Ivoiriens ont réédité leur succès chez le Stade Malien (1-0).

En s'imposant à domicile 3-1, Simba (Tanzanie) a réussi à retourner la situation en sa faveur contre les Zambiens de Nkana FC.

L'AS Vita Club s'est montré solide au Setsoto Stadium, au Lesotho en fructifiant d'emblée son succès en RD Congo (4-1) par le biais d'un but marqué dès la 2' par Glody Ngonda Muzinga dans les filets du FC Bantu.

En revanche, le but d'Abdelkabir El Wadi à la 47' n'a pas suffi aux Marocains d'Ittihad Tanger pour remonter leur handicap de deux buts concédé au match aller devant la JS Saoura (Algérie) dans un derby maghrébin inédit.

Même cas de figure pour les Soudanais d'Al Hilal qui ratèrent beaucoup d'occasions devant le Club Africain (Tunisie), ne parvenant à inscrire qu'un but pour l'honneur à la 5e minute du temps additionnel sur un penalty indiscutable transformé par Chrfeddine Chaiboub suite à une main du défenseur axial tunisois Bilel El Iffa. Que de regrets pour les hommes du Tunisien Yamen Zelfani devant leurs supporters qui ont pris d'assaut le stade Ennejma Ezzarka (l'Etoile bleue), à Om Dormane.

Le Club Africain renoue ainsi avec la phase de poules de la Ligue des Champions après ... 22 ans d'absence.

Mais l'exploit du jour est à mettre au crédit des Guinéens de Horoya. Alors qu'on les croyait définitivement condamnés suite à leur débâcle de la manche aller (3-0), ils ont réagi de façon admirable, faisant exploser la défense d'Al-Nasr Benghazi (6-1).

Ocansey Mandela (4e et 50e), Siméone Boladji (40e et 55e), Assoko (59e) et Haba (90+6') ont complété la folle remontée guinéenne. Les Libyens ayant sauvé l'honneur par le biais de Mohamed Brahim (39e).

*Résultats du dimanche 23 décembre 2018

Jimma Kenema (ETH) 1-0 Al-Ahly (EGY) (0-2)

Simba SC (TAN) 3-1 Nkana FC (ZAM) (1-2)

Bantu (LES) 1-1 AS Vita Club (RDC) (1-4)

Ittihad Tanger (MAR) 1-0 JS Saoura (ALG) (0-2)

ASEC Mimosas (CIV) 1-0 Stade Malien (MLI) (1-0)

Al-Hilal (SOU) 1-0 Club Africain (TUN) (1-3)

Horoya (GUI) 6-1 Al-Nasr Benghazi (LBY) (0-3)

*Joués samedi 22 décembre 2018

Mamelodi Sundowns (AFS) 4-0 Al Ahly Benghazi (LBY) (0-0)

Platinum (ZIM) 0-0 AS Otoho (CGO) (1-1)

Vipers (OUG) 0-2 CS Constantine (ALG) (0-1)

ZESCO United (ZAM) 1-1 TP Mazembe (RDC) (0-1)

African Stars (NAM) 0-1 Orlando Pirates (AFS) (0-0)

Lobi Stars (NGA) 2-0 Gor Mahia (KEN) (1-3)

Coton Sport (CAM) 2-1 Ismaïly (EGY) (0-2)

Jaraaf (SEN) 3-1 WAC Casablanca (MAR) (0-2)