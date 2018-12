Sénégal: Engagements du Groupe consultatif de Paris - Macky «accélere» le gouvernement

Le Président Macky Sall qui a réuni le Conseil des ministres hier, mercredi 26 décembre 2018, au Palais de la République, a apprécié la consolidation des performances du Plan Sénégal Emergent. Selon le communiqué du conseil, le Chef de l'Etat demande au Gouvernement «d'accélérer la finalisation de la préparation de tous les dossiers techniques nécessaires au financement adéquat et à la réalisation, dans les délais prescrits, des projets inscrits au Plan d'Actions Prioritaires (PAP II) du Plan Sénégal Emergent (PSE).

A ce titre, le président de la République engage le Gouvernement à accélérer les réformes de l'environnement des affaires, à promouvoir la participation du secteur privé national et international au financement du PSE et à amplifier la modernisation soutenue et globale l'administration publique par l'intensification de la dématérialisation significative des procédures administratives en vue de l'exécution, dans l'efficacité, l'efficience et la transparence, des marchés publics et des projets.»

Enfin, Macky Sall indique au Gouvernement «l'impératif de consolider les réformes fiscales, pour renforcer la mobilisation de ressources intérieures, et celles relatives au système éducatif, afin de mieux valoriser le capital humain national et favoriser la création rapide d'emplois décents, notamment dans les secteurs moteurs de l'Agriculture, de l'Industrie, du Tourisme et du Numérique.»

Auparavant, il a rappelé «la tenue, sous sa présidence, du Groupe Consultatif pour le financement du Plan d'actions prioritaires II du PSE d'un montant global initial de 14.097, 9 milliards dont 9414 milliards de financement déjà acquis avec une contribution attendue de l'Etat de 4248 milliards de FCFA, les 17 et 18 décembre 2018 à Paris où notre pays a reçu l'annonce d'engagements financiers nouveaux et supplémentaires, de 7356 milliards de FCFA, près du triple du financement du gap public sollicité, soit 2856 milliards FCFA.»

APPEL A VEILLER A LA FONCTIONNALITE OPTIMALE DE ILA TOUBA

Macky Salla poursuivant sa communication autour de l'inauguration de l'Autoroute Ila Touba, le 20 décembre, exhorte le Gouvernement «de veiller à la fonctionnalité optimale de cette infrastructure autoroutière d'envergure, qui va consolider la desserte rapide de la cité religieuse de Touba et accélérer le désenclavement, l'aménagement et le développement intégral du territoire national.» Non sans saluer, encore une fois, la coopération exemplaire entre la République populaire de Chine et le Sénégal.

POUR UN STATUT ADEQUAT POUR PRESERVER LA VOCATION PASTORALE DU RANCH DE DOLLY DJIBO LEYTI KA

Aussi est-il revenu sur sa visite économique dans les régions de Saint Louis et Louga, «marquée par le lancement de plusieurs travaux d'infrastructures, tel que le Programme national de modernisation des cinq (5) aéroports régionaux, financé à hauteur de 100 milliards de FCFA, et l'inauguration d'infrastructures socio-économiques d'envergure notamment le Ranch de Dolly Djibo Leyti KA, à fort impact sur l'amélioration du bien-être des populations des différentes localités concernées. Ainsi, le Président de la République demande au Gouvernement d'élaborer, en rapport avec les acteurs, un statut adéquat qui permet de préserver la vocation pastorale du Ranch et d'assurer l'exploitation optimale et la gestion des potentialités du site.»

MACKY FELICITE LES LIONS DU BEACH SOCCER

Evoquant, par ailleurs, la brillante victoire des Lions du Beach Soccer, le Chef de l'Etat adresse ses chaleureuses félicitations aux joueurs et à l'encadrement de notre équipe nationale qui vient de décrocher en Egypte son 5ème titre de champion d'Afrique de la discipline et ses vifs encouragements au Lionnes du Hand ball, pour leur place de Vice-championne d'Afrique, conclut la source.

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté «le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le Millennium Challenge Compact entre la République du Sénégal agissant à travers le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan et les Etats-Unis d'Amérique agissant à travers le Millennium Challenge Corporation, signé à Washington D.C., le 10 décembre 2018.»