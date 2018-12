Tunisie: La sécurité, une priorité absolue

La sécurité des voyages et celle des passagers ainsi que la disponibilité des avions constituent les priorités absolues et les orientations de la compagnie.

En effet, Tunisair est conforme aux niveaux de sécurité mondiale. Elle est, d'ailleurs, classée parmi les compagnies aériennes mondiales les plus sûres et les plus sécurisées. Ses avions font l'objet d'audits minutieux et d'un contrôle de la part des conseils nationaux, européens et mondiaux spécialisés dans la sécurité aérienne. Ces contrôles n'ont donné lieu a aucune lacune ou défaillance susceptibles de porter atteinte à la sécurité des voyages ou la validité des avions pour le trafic aérien qui font l'objet d'une maintenance avant leur exploitation conformément aux normes internationales les plus rigoureuses.

Une enquête est ouverte

S'agissant des dépassements signalés dans ledit rapport de la Cour des compte et notamment la gestion des pièces de rechange et des ressources humaines, ce sujet bénéficie d'un suivi de la part des services d'audit à Tunisair et des structures d'inspection et de contrôle relevant du ministère de tutelle. Les résultats de ce contrôle seront publiés après le parachèvement de l'enquête. En outre, la compagnie aérienne indique qu'elle a réussi depuis avril 2017 à réaliser, pour la 20e année consécutive, un accroissement de l'activité commerciale malgré les difficultés opérationnelles et financières auxquelles elle est confrontée depuis 2010. Ces problèmes ont eu des effets néfastes suite aux changements opérés au niveau de la situation économique mondiale et aux difficultés structurelles de la compagnie.

La compagnie nationale souligne qu'au vu des lacunes identifiées depuis 2017, on œuvre à envisager des réformes de nature à garantir la pérennité de l'entreprise et assurer son développement. Il s'agit de mettre en place un plan de mise à niveau et réforme sur la période 2017-2020 se basant essentiellement sur la diminution du coût et la consolidation de la flotte tout en améliorant le produit et les prestations et en assurant la régularité des voyages. Tunisair rassure ses clients et rappelle que, parmi ses priorités absolues, figure leur sécurité.