Tunisie: A chacun sa façon de faire la fête

La célébration du 31 décembre est, depuis toujours, une tradition chez les familles tunisiennes. Si certaines d'entre elles préfèrent se réunir autour d'un délicieux repas fait chez soi, chez leurs belles familles, amis, ou proches, pour les jeunes d'aujourd'hui ce n'est plus le cas.

Ces derniers préfèrent les sorties entre amis. C'est une occasion pour célébrer et partager des moments mémorables car, faire la fête pour eux est synonyme de s'amuser, se souhaiter un nouveau départ, une nouvelle vie, un commencement... .

« Cette année et comme chaque année, d'ailleurs, je profite pour voir mes amis dans un lounge où on partage un bon dîner, on discute, on parle et on danse aussi... . », raconte Firas, 20 ans. « Nous avons prévu, mes copains et moi, une sortie le soir et nous avons bien planifié notre programme afin d'éviter les mauvaises surprises. Côté budget, j'ai épargné un peu d'argent pour le jour J afin de bien profiter de la soirée du nouvel an. Nous serons à peu près une dizaine d'amis, nous nous réunirons pour célébrer cette soirée », ajoute-t-il.

Nada, une jeune étudiante de 22 ans, nous a dévoilé son programme qui consistera à préparer une petite fête chez elle, en famille avec ses parents et ses deux frères. Pour elle, le 31 décembre n'est pas seulement une célébration de la nouvelle année, mais c'est aussi la fête d'anniversaire de son père. Et pour fêter ce jour convenablement, elle organise, en parfaite complicité avec sa maman, une petite fête chez elle où l'ambiance bon enfant régnera comme chaque année. « Un gâteau fait maison, des mets délicieux et des cadeaux, ... voilà à quoi ressemble notre fête de fin d'année ! », précise Nada.

La nouvelle année, festive et amicale

Si Nada préfère rester chez elle et partager ces moments de fête avec le reste de sa famille, Rania opte pour une sortie en famille. Cette dernière trouve toujours une soirée qui lui convient. Généralement, elle fête la nouvelle année en compagnie de sa famille et ses cousines. « Pour le soir du réveillon, il y aura beaucoup d'animation, comme dans tous les restaurants et salons de thé de la ville. Avec ma famille et mes cousines, on réserve souvent une table pour un bon festin familial en attendant le fameux feu d'artifice lancé vers le coup de minuit pour célébrer la nouvelle année ».

Les jeunes aujourd'hui trouvent mille et une manières de fêter la nouvelle année et concilier ambiance familiale et ambiance amicale. Après tout, la veille du nouvel an est une occasion pour se souhaiter une bonne année, peu importe l'endroit !

Le 31 décembre, la veille de la nouvelle année, n'a pourtant pas la même signification chez toutes les personnes. Cela peut être pour certains une banalité, un jour comme les autres jours. «Le 31 décembre, pour moi, est une date comme toutes les autres dates. Elle n'a pas vraiment de sens. La veille du nouvel an, je la passe souvent en famille. On achète juste un gâteau, pour faire comme tout le monde et on passe la soirée à regarder la télé. Une soirée comme toutes les autres soirées de l'année», précise Nesrine, jeune trentenaire et femme au foyer.

Peu importe la façon avec laquelle on fête le nouvel an, le 31 décembre est une occasion pour se détendre, être ensemble, oublier l'année qui s'est écoulée et reprendre son souffle avant de démarrer la nouvelle... .