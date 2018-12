Tunisie: La mise en garde

Or, il devient gênant de parler de privatisation au moment où l'Ugtt en a fait l'une de ses lignes rouges. A moins qu'il ne s'agisse d'un pressing de coulisse visant à mettre mal à l'aise le chef du gouvernement en le poussant, à la lecture du rapport, à évoquer cette option.

Car le contenu du rapport a laissé perplexe plus d'un observateur, quant à l'ampleur de la catastrophe qui y est décrite, laquelle aurait dû susciter plus d'égards et de tact, tout en invitant, surtout, à une impérative discrétion, s'agissant du rapport annuel officiel d'une institution étatique.

Certes, en cette ère démocratique, les magistrats sont indépendants autant que la Cour des comptes qui est là, «pour redonner de la vigueur, de la responsabilité et du sens aux institutions de l'Etat, dans un cadre démocratique empreint des valeurs de la responsabilité, de la transparence et de la bonne gestion des deniers publics», comme on peut lire dans le texte de présentation de la Cour des comptes sur son site web.

C'est vrai que les défaillances révélées sont très graves voire déconcertantes. Elles concernent jusqu'à la sûreté des vols et la sécurité des voyageurs. Et, même si la compagnie nationale conteste ou réfute la plupart des griefs, les citoyens se sont montrés particulièrement préoccupés et sensibles, affirmant, sur les réseaux sociaux, ne plus «faire confiance». Car ce 31e rapport réserve à Tunisair un fiel tout particulier. Il entre dans les moindres détails, sous toutes les coutures, sans le moindre ménagement, pour dire, à voix bien audible, «stop !». Une voix qu'ont perçue tous les médias de la planète au moment même où le ministre René Trabelsi négociait en France un possible retour des tour-opérateurs à leurs vieilles amours tunisiennes.

La Cour des comptes aurait bien pu lancer des signaux, fuiter des mises en garde, inviter à se ressaisir... ou bien créer «une commission», ce qu'a fait hier le ministère du Transport. Elle a préféré le scoop de la transparence. Pourrait-on le lui reprocher ? C'est sa mission.

Le rapport dénonce une multitude de défaillances à tous les niveaux, lesquelles ont donné lieu à des pertes importantes et mis à mal la compétitivité de la compagnie et son image de marque. Le contenu du rapport et le tapage qui l'a entouré ont achevé le travail. Un rapport accablant qui laisse supposer qu'il y a, à Tunisair, des méthodes de gestion bizarres ou qu'il y a chez la Cour des comptes une ferme volonté d'en finir avec cet entêtement à reproduire les attitudes les plus inadéquates dans un secteur où l'inexactitude et le laisser-aller ne pardonnent pas