Tunisie: L'Otic appelle au boycott des grandes surfaces commerciales

L'Otic recommande, dans un communiqué, publié mardi, de consacrer la transparence des opérations commerciales au sein de ces espaces et de s'assurer de la véracité des offres et des promotions, ainsi que de la qualité des produits exposés et les systèmes de gestion de stocks des produits subventionnés, tels que le lait demi-écrémé et le sucre.

Cet appel intervient suite à la poursuite de la hausse des prix des produits de consommation à cause de la propagation du phénomène de marge bénéficiaire ascendant, précise la même source.

L'Otic a considéré que ce phénomène a nui au secteur industriel national et a obligé les fournisseurs des grandes surfaces à augmenter les prix de leurs produits pour faire face au rythme ascendant de la marge arrière qui a atteint plus de 20%, ce qui a causé une augmentation de la marge bénéficiaire dans certains produits de plus de 70%.

L'Organisation a rappelé que l'autorité de la concurrence française a sanctionné, à hauteur de 249 millions d'euros, en 2015, les grandes surfaces pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur et la pérennité du secteur industriel français.