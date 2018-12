Tunisie: Abderraouf Tébourbi, nommé président

Chevalier de l'Ordre national du mérite par décret du Président de la République Française en 2013, Abderraouf Tebourbi a créé le premier Institut d'études politiques en Tunisie, Vatel Tunis et des projets innovants au sein de l'Université européenne de Tunis; délocalisation des activités de l'Ecole nationale d'administration publique du Canada en Tunisie, de l'European Accreditation Board for Higher Education Schools et de programmes novateurs avec Rennes School of Business, Audencia, l'Efap Paris, Georgetown ou encore l'International Political Science Association créée sous l'égide de l'Unesco, avec un statut consultatif auprès des Nations unies.

L'EEIGCham Maghreb aura comme objectif la mise en place d'une plateforme d'échange, de coopération et de soutien aux objectifs politiques, diplomatiques, économiques, sociaux, universitaires et culturel de l'Union européenne et des pays du Maghreb. Le but est d'instaurer un tableau de bord et des instruments de mesure et d'analyse pour traduire les signaux économiques en informations décisionnelles aux membres, partenaires, gouvernements et investisseurs. Des commissions sectorielles apporteront une stratégie de soutien pour promouvoir l'investissement, l'échange et le savoir- faire entre l'Union Européenne et les pays du Maghreb arabe. Un business affairs club, des programmes universitaires, un pré-incubateur de start-up et tant d'autres activités et programmes d'intérêt économique et de relations internationales seront annoncés très prochainement.

Un premier programme stratégique a été lancé pour former et certifier des « Euro-lobbyistes » enregistrés au Parlement européen et dans les institutions européennes au sein de l'Institut d'études politiques de l'Université européenne de Tunis. Un programme unique pour développer et concevoir une influence et un plaidoyer au sein des institutions de l'Union européenne destiné aux leaders, dirigeants du secteur privé ou public et aux étudiants du Maghreb qui souhaitent se spécialiser dans les affaires européennes et jouer un rôle essentiel dans la politique et la diplomatie économique européenne.