Soudan: La deuxième réunion de la commission parlementaire soudano-égyptienne se tiendra jeudi

Khartoum — La deuxième réunion de la commission Quatuor des ministres des Affaires étrangères soudanais et égyptien et des responsables de la sécurité et du renseignement des deux pays se tiendra jeudi à Khartoum.

Le ministre des Affaires étrangères du Soudan Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed et le ministre égyptien des Affaires étrangères M.Samih Shukri, le général Salah Abdullah Mohammed Saleh, directeur général du Service de la sécurité nationale et du renseignement, et le général Abbas Mustafa Kamel, directeur des renseignements généraux égyptiens, participeront à la réunion.