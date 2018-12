Cameroun: Open National de tennis d'Ebolowa 2018 - Le vainqueur file droit aux urgences

Blaise Nkwenti a été transporté d'urgence à l'hôpital de la capitale du Sud après sa victoire face à Etienne Teboh en trois sets (3-6/ 7-5/ 6-2).

On a frôlé le pire au tennis club d'Ebolowa ce samedi 22 décembre 2018, après avoir touché les cimes du tennis national. Pour la finale de la sixième édition de la compétition, l'affiche de la rencontre mettait aux prises les deux meilleures raquettes masculines du pays. Etienne Teboh et Blaise Nkwenti ont livré un des meilleurs matches de leurs multiples confrontations. L'info claire et nette. Après deux heures quatorze minutes et trente-trois secondes, l'arbitre de chaise Lydienne Tete prononçait la fameuse : « jeu, set et match ».

Blaise Nkwenti qui vient de triompher, s'écroule alors sur le court comme le font plusieurs vainqueurs après de grands efforts. Il y aura tout de même un regain d'énergie pour aller serrer la main à toutes les autorités de la tribune, émerveillées par la qualité du jeu et les efforts fournis par les deux joueurs de cette finale chez les messieurs. Les joueurs doivent prendre quelques minutes de repos avant la cérémonie protocolaire de remises de prix et primes.

Les différentes récompenses prévues par les organisateurs pour joueurs et autres responsables vont prendre un peu de temps au protocole avant l'appel des deux finalistes. Etienne Teboh répond présent pour récupérer son enveloppe de 500.000FCfa des mains de Noah Alima le promoteur du tournoi, et c'est à ce moment que le public constate qu'une meute de médecins et autres techniciens de la médecine de sports s'activent autour du vainqueur Blaise Nkwenti. On parle des crampes généralisées. Il a mal partout, et même les premières interventions ne peuvent lui permettre de venir prendre son trophée, même pas assis sur une chaise !

Les organisateurs décideront rapidement d'une évacuation pour l'hôpital régional d'Ebolowa où Blaise Nkwenti sera accompagné par son adversaire du jour. Le malade y passera la nuit en urgences avant de rentrer le lendemain. Blaise Nkwenti va récupérer son trophée de vainqueur et son enveloppe d'un million de FCfa transmis par les organisateurs au secrétaire général de la fédération camerounaise de tennis représentant le joueur empêché.