Soudan: Le sous-secrétaire à l'information saoudien loue les positions honorables du Soudan

Riyad — Le sous-secrétaire au Département de l'information externe du ministère saoudien de l'information M. Khalid Al-Ghamdi a rendu hommage au rôle pionnier joué par le gouvernement et le peuple soudanais et à l'appui qu'ils continuent d'apporter aux positions du Royaume.

Dans une déclaration spéciale à SUNA, Al-Ghamdi a déclaré que le renouvellement du président Al-Bashir pour soutenir la légitimité au Yémen et aider le Royaume à préserver sa souveraineté et la sécurité des lieux saints témoignait de l'engagement des dirigeants des deux pays à maintenir la coopération et à développer les relations et la grande activité à travers l'échange de communication entre le Soudan et l'Arabie saoudite.

Il a ajouté que la participation de certains leaders des médias soudanais au choix de Riyad comme capitale des médias arabes montre la force des relations dans ce domaine, louant la participation du ministre de l'Information, Bishara Jumaa Arour, au forum qui a entraîné une forte poussée des relations.

Al-Ghamdi a souligné que le Royaume présidée le bureau exécutif du Conseil des ministres de l'information arabes, et le bureau permanent des médias arabes et Riyad capitale des médias arabes, adopte le discours unifié des médias arabes et porte une grande responsabilité pour la promotion de ces médias et l'adoption de la charte d'honneur des médias pour les pays arabes.