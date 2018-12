Soudan: Le mouvement d'Abdel Wahid incite toujours au sabotage et à la violence

Khartoum — La branche estudiantine, qui représente le front politique du mouvement rebelle Abdel Wahid Mohamed Nour a commencé à mettre en œuvre un plan de sabotage visant les établissements publics et privés, en vue de mettre en œuvre l'agenda criminel du mouvement qui appelle à briser le régime, au vandalisme, à la violence et aux menaces à la stabilité publique et à la stabilité académique dans les universités.

Il y a deux jours, les forces de sécurité ont arrêté plusieurs cellules, dont l'une appartenait au mouvement rebelle Abdel Wahed Mohamed Noor, composé de 25 personnes dans une maison au quartier Dibagha a Sennar et d'une autre cellule du Congres Soudanais et du Parti Communiste au quartier Gala'a et d'une autre à Khartoum.

Les accusés seront présentés aux autorités judiciaires. Le mouvement rebelle Abdul Wahid Mohammed Nur opérait dans les universités après avoir échoué dans le domaine militaire durant ces dernières années.