Soudan: Samouh - Les crises soudanaises sont plus cohérentes

Le Wali de l'Etat du Nord-Darfour et Président du Parti du Congres National (PCN) dans cet Etat, Sharif Mohamed Abbad Samouh, a souligné que les Crises et les Conflits, peu importe la manière dont l'Etat soudanais ne fera que Renforcer la Force, la Cohésion et la Fermeté.

Cela s'est produit lors de son Discours Mercredi à la Salle Majzoub Al-Khalifa à Al-Fâcher, devant la réunion ouverte des Dirigeants du PCN, organisée par le Secteur Politique du Parti sur la Situation dans le pays ces jours-ci, et a salué les Forces en Uniforme et les Comités Locaux d'Al- Fâcher et les Comités Populaires pour les réveiller afin de Sécuriser la Ville d'Al-Fâcher des Saboteurs, ajoutant qu'il ne permettrait pas le Chaos ou le Sabotage d'Institutions Gouvernementales et de Biens appartenant à des Citoyens et a incité les Forces Armées à continuer de Protéger les Institutions de l'Etat.

Le Wali a déclaré qu'il n'y avait pas d'Augmentation du Prix du Pain dans la ville d'Al-Fâcher, annonçant l'Augmentation du Quota Journalier de Boulangeries au nombre de 1500 mobiles au lieu de 750 mobiles, en plus de l'ouverture de Centres de Vente Réduits dans tout l'Etat, et a souligné que toute personne faisant la preuve de la Farine de Pain Truquée serait tenue pour la Vente ou quelques choses d'autres.

Le Chef du Secteur Politique du PCN et Président du Conseil Législatif, Issa Mohamed Abdullah, a attiré l'attention du Parti aux conditions de vie des Populations en Surveillant la Distribution de Pain à tous les Citoyens ainsi que l'Engagement de mettre en œuvre les Résultats du Dialogue National, sous la Direction des Comités Populaires des Quartiers, afin de Surveiller la Boulangerie.

En outre, un nombre d'Intervenants ont confirmé que les Dirigeants du PCN se félicitaient des Décisions et des Directives du Gouvernement de l'Etat visant à améliorer la Vie des Citoyens, affirmant leur Engagement à s'Unir pour le Succès des Plans et Programmes du Parti.