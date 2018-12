Afrique Australe: Sommet de Brazzaville - Joseph Kabila, le grand absent du mini-sommet de la CIRGL et de la SADC

communiqué de presse

Le mini-sommet des Chefs d'Etat de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) tenu, le 26 décembre 2018, à Brazzaville (Congo), a connu l'absence très remarquée de Joseph Kabila, président sortant de la République démocratique du Congo (RDC). Aucun représentant de ce pays qui s'apprête à organiser des élections générales, ce 30 décembre, n'a été présent.

Ci-dessous, l'intégralité du communiqué final sanctionnant les travaux de ce sommet.

« A l'invitation de Leurs Excellences Messieurs Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Président en exercice de la CIRGL et Hage G. Geingob, Président de la République de Namibie, Président en exercice de la SADC, il s'est tenu à Brazzaville le 26 décembre 2018, un mini-sommet entre :

Son Excellence Monsieur Hage G. Geingob, Président de la République de Namibie, Président en exercice de la SADC ;

Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Président en exercice de la CIRGL ;

Son Excellence Monsieur Edgar Chagwa Lungu, Président de la République de Zambie ;

Son Excellence Monsieur Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola ;

Son Excellence Monsieur Mogweetsi Eric Keabetswe Masisi, Président de la République du Botswana.

Y ont également pris part :

Son Excellence Monsieur Richard Sezibera, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Rwanda ;

Son Excellence Monsieur Abel Mxolisi Shilubane, Ambassadeur de la République d'Afrique du Sud en RDC ;

Général de Brigade Julius Chihandae, Chargé d'Affaires de la République d'Ouganda en République du Congo avec résidence à Kinshasa ;

Son Excellence Monsieur Amba Abdou Abarry, Ambassadeur de l'Union Africaine en RDC, Représentant le Président de la Commission de l'Union Africaine ;

Madame l'Ambassadeur Berthe Eliane Mokodopo, Secrétaire Exécutive Adjointe de la CIRGL ;

Les Chefs d'Etat ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans les Régions des Grands Lacs et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). A ce sujet, ils ont réaffirmé l'importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ces régions, conditions essentielles à leur développement.

S'agissant du processus électoral en République Démocratique du Congo, les Chefs d'Etat ont exprimé leurs vives préoccupations face aux actes de violence qui ont émaillé la campagne électorale dans certaines localités du pays et qui sont de nature à compromettre la sérénité des élections.

Les Chefs d'Etat ont rappelé la nécessité de mettre en œuvre les différents engagements pris dans le cadre du Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs et de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et le développement en République Démocratique du Congo et la région des Grands Lacs.

Ils ont salué l'engagement du processus électoral et l'ouverture de l'espace politique en RDC. Aussi, ont-ils fermement condamné les violences perpétrées dans l'Est de la République Démocratique du Congo par des groupes armés contre les populations civiles et les Forces de la Mission d'Observation des Nations Unies.

Les Chefs d'Etat encouragent fortement le Gouvernement de la RDC à continuer d'assurer la sécurité de tous les candidats engagés dans la campagne électorale.

Ils ont, par ailleurs, lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle apporte un soutien conséquent aux autorités de la RDC dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Ils ont réaffirmé leur solidarité et leur compassion à l'endroit des victimes d'Ebola dans la région de Béni.

Ils ont déploré la destruction, à Kinshasa, le 13 décembre 2018, d'une partie du matériel électoral. Ils réaffirmé leur profond attachement à la tenue des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes.

Les Chefs d'Etat ont, à cet égard, pris note du report au 30 décembre 2018, des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales initialement prévues le 23 décembre 2018.

Les Chefs d'Etat ont appelé la classe politique et la société civile à l'apaisement et à la retenue, en vue de la tenue des scrutins dans la sérénité.

Les Chefs d'Etat ont réitéré leur engagement et leur disponibilité à accompagner la République Démocratique du Congo dans cette période sensible. Ils ont en outre, décidé de dépêcher à Kinshasa, le 27 décembre 2018, une délégation composée des Ministres en charge des Affaires Etrangères de la République du Congo, représentant la CIRGL, et de la République de Zambie, représentant la SADC, pour porter à Son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, Président de la RDC, les conclusions du sommet de Brazzaville.

Les Chefs d'Etat ont salué le déploiement, par l'Union Africaine, la SADC, la CIRGL et la CEEAC des missions d'observation chargées du suivi du processus électoral.

Ils ont exprimé leur satisfaction pour le rôle que joue l'Union Africaine dans la recherche de solutions aux situations dans les régions des Grands Lacs et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe et ont engagé la présidence en exercice de l'Union Africaine et celle de la Commission à poursuivre ces efforts pour la paix, la sécurité et le développement des pays concernés.

Les Chefs d'Etat se sont félicités du climat empreint de fraternité et de parfaite compréhension dans lequel se sont déroulés les entretiens.

Le Président Denis Sassou N'guesso a remercié ses homologues de Namibie, d'Angola, de Zambie et du Botswana, pour avoir répondu à son invitation.

Leurs Excellences Messieurs Hage G. Geingob, Président de la République de Namibie, Président en exercice de la SADC ; Edgar Chagwa Lungu, Président de la République de Namibie ; Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola ; Mogweetsi Eric Keabetswe Masisi, Président de la République du Botswana ont remercié Son Excellence Monsieur Denis Sassou N'guesso, Président de la République du Congo et le peuple congolais pour l'accueil et l'hospitalité dont ils ont été l'objet, ainsi que leurs délégations.

Les Chefs d'Etat ont convenu de poursuivre leurs consultations.

Fait à Brazzaville, le 26 décembre 2018

Le Sommet

(Recueilli et transcris par Edmond Bertier BATEBI, correspondant à Brazzaville)