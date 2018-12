Mali: Promotion de l'emploi - Un Plan stratégique de développement 2012-2020 de l'ANPE adopté

L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a tenu, la semaine dernière à Bamako, sa 2e conférence de presse semestrielle sur l'état d'exécution des activités de son Programme de travail annuel (PTA) à la date du 18 décembre 2018 et les perspectives de 2019. A cette occasion, le directeur général de l'ANPE, Ibrahim Ag Nock, a informé les acteurs du marché de l'emploi (employeurs, usagers) sur les différentes réalisations en termes de création et de promotion d'emploi par l'ANPE.

Dans son exposé, le directeur général de l'ANPE, Ibrahim Ag Nock, a fait savoir que l'ANPE, dans la recherche d'une meilleure exécution de sa mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale de l'emploi, a adopté un Plan stratégique de développement (PSD) 2012-2020. La première phase de ce plan s'est déroulée de 2012 à 2016. La 2e phase du PSD 2016-2020 a basé son objectif de développement sur "faire de l'ANPE un service public de l'emploi performant adapté aux exigences du marché du travail".

Pour l'atteinte de cet objectif, a indiqué le directeur général, il y a 5 objectifs stratégiques immédiats (OSI) à satisfaire par l'ensemble du personnel. Il s'agit entre autres, de OSI 1 pour améliorer l'adéquation des capacités organisationnelle et opérationnelle de l'ANPE en fonction des exigences du marché du travail, OSI 2 pour améliorer la visibilité et la convivialité de ses relations avec ses usagers/clients et ses partenaires, OSI 3 pour développer et mettre en œuvre des programmes spécifiques pour la promotion de l'emploi, OSI 4 pour renforcer l'accompagnement des collectivités dans la conception et la mise en œuvre de leurs programmes sectoriels en lien avec l'emploi, OSI 5 pour accroître l'accès des groupes cibles de l'ANPE à des programmes d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ANPE offre des services à ses groupes cibles appelés clients.

Le directeur général a évoqué les principaux axes d'intervention de l'ANPE qui sont, entre autres, l'intermédiation pour l'insertion dans les emplois salariés des entreprises et autres potentiels d'emplois, le perfectionnement et la reconversion des travailleurs en cours d'emploi ou en situation de perte et/ou de réadaptation d'emploi, la promotion de l'auto-emploi, l'amélioration des compétences techniques dans les métiers, la recherche de solution pour le financement des projets, les informations sur le marché du travail (filières porteuses d'emplois et de revenus), la communication et la sensibilisation sur l'emploi et la formation.