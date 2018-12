Sénégal: Phase 2 du PSE - Macky Sall veut accélérer les réformes

Après le succès du groupe consultatif le plus dur est à venir. C'est pourquoi en conseil des ministres, le Président de la République a engagé le Gouvernement à accélérer les réformes de l'environnement des affaires, à promouvoir la participation du secteur privé national et international au financement du PSE et à amplifier la modernisation soutenue et globale l'administration publique par l'intensification de la dématérialisation significative des procédures administratives en vue de l'exécution, dans l'efficacité, l'efficience et la transparence, des marchés publics et des projets.

Dans ce cadre, le Président de la République à remercié les partenaires du Sénégal pour la confiance accordée à notre pays par l'annonce d'engagements financiers nouveaux et supplémentaires, de 7356 milliards de FCFA, près du triple du financement du gap public sollicité soit 2856 milliards FCFA.

Selon le chef de l'État, ces résultats consacrent le rayonnement international du Sénégal à travers la crédibilité et la pertinence du PSE, dont la première phase a été une réussite en termes de réalisations et de progrès économique et social.

Ainsi, au regard de cette grande performance enregistrée par le Sénégal, le Chef de l'Etat a félicité le Premier Ministre, le gouvernement, particulièrement le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre du Budget et le Ministre chargé de la Promotion des investissements et tous les services de l'Etat, ainsi que les représentants du secteur privé pour leur implication et leur engagement dans la bonne préparation et le succès de ce rendez-vous majeur du Sénégal avec ses partenaires techniques et financiers.

Dans cette perspective, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement d'accélérer la finalisation de la préparation de tous les dossiers techniques nécessaires au financement adéquat et à la réalisation, dans les délais prescrits, des projets inscrits au Plan d'Actions Prioritaires (PAP II) du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Enfin, le Chef de l'Etat a indiqué au Gouvernement l'impératif de consolider les réformes fiscales, pour renforcer la mobilisation de ressources intérieures, et celles relatives au système éducatif, afin de mieux valoriser le capital humain national et favoriser la création rapide d'emplois décents, notamment dans les secteurs moteurs de l'Agriculture, de l'Industrie, du Tourisme et du Numérique.