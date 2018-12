Congo-Brazzaville: Les cadres et directeurs formés en gestion hospitalière

La ministre de tutelle, Jacqueline Lydie Mikolo, a clôturé, le 21 décembre, la formation des hauts cadres des structures sanitaires de toute l'étendue du territoire national au Centre inter Etat d'enseignement supérieur en santé publique.

La formation de neuf mois s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la gouvernance hospitalière au Congo, un projet mis en œuvre par l'Agence française de développement en vue d'améliorer la permanence et la continuité des soins des services de santé.

Les enseignements, dispensés par des experts venus de France, ont porté sur l'organisation de la production des soins; les enjeux pour les établissements de système de santé du Congo; la comptabilité, le pilotage et le contrôle de gestion des projets; le leadership; la négociation de management des équipes; la mise en œuvre d'une politique d'achat et de maintenance ainsi que la stratégie des ressources humaines.

Le directeur général du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville, Jérémie Mouyokani, a expliqué que cette formation, la première du genre, a permis de poser les bases solides dans le domaine de la gestion des ressources humaines, budgétaires et financières ainsi que celle de la logistique et de l'équipement.

Il rappelé que la Convention d'appui au CHU, signée en février 2016, entre le gouvernement et l'Agence française de développement, portait sur dix millions d'euros dont neuf millions destinés aux travaux de réhabilitation des infrastructures, d'eau et d'assainissement et un million consacré à l'amélioration de la gouvernance hospitalière.

La durée du contrat était de trente-huit mois et les activités de trente mois à compter de la mission exploratoire réalisée en septembre 2016. Le contrat avait pour objectif, entre autres, de contribuer à l'amélioration des capacités en gestion financière et hospitalière au Congo.

Prenant part à cette cérémonie de fin de formation, l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, a évoqué le renforcement des capacités et la coopération bilatérale qui existe entre le Congo et son pays dans le domaine sanitaire.

Le diplomate français a annoncé l'intense travail qui attend le Congo, l'ambassade de France et l'Agence française de développement ainsi que l'arrivée du responsable du secteur santé de l'Agence française de développement en 2019.

Bertrand Cochery a, en outre, remis la feuille de route à la ministre de la Santé et de la population avant d'assurer que le Centre inter Etat d'enseignement supérieur en santé publique avait une place continue dans le dispositif de l'ambassade afin de privilégier les approches régionales.

Jacqueline Lydia Mikolo, dans son mot de clôture, a expliqué que les compétences acquises permettront à ces cadres de mettre en œuvre les lignes d'action de la réforme hospitalière.

Elle a rappelé que ce personnel de santé fera face aux faiblesses relevées lors des assises nationales de la santé à Ewo. Parmi celles-ci, figurent l'absence des projets médicaux pour les hôpitaux et districts, des établissements pour les hôpitaux généraux, le faible niveau de fonctionnement des organes de gestion des hôpitaux, des directives procédures et protocoles, la faiblesse du travail en équipe et bien d'autres.

Les bénéficiaires de la formation ont, à cette occasion, pris l'engagement d' impulser une nouvelle dynamique pour améliorer le système de santé dans le pays.