Congo-Brazzaville: Noël - L'Eglise chrétienne biblique célèbre l'événement sur le signe du souvenir de la naissance de l'enfant Jésus

Tous les enfants du quartier, même les plus défavorisés, ont eu droit, le 25 décembre, à un jouet offert par le pasteur Serge Okengué, responsable de l'église, pour leur permettre de vivre pleinement la célébration de la Nativité.

Des cadeaux de tout genre ont été distribués aux enfants âgés de moins de 4 ans et plus après le culte matinal. Malgré la conjoncture économique actuelle, l'Eglise chrétienne biblique a réussi à relever le défi en communiquant la joie et la paix dans les cœurs de tous les enfants.

« La fête de la Nativité, communément appelée Noël, a été célébrée un peu partout dans le monde par les chrétiens.

Nous sommes une église. Le peu que Dieu nous a donné, sans compter la contribution de tous, nous a permis d'acheter les jouets pour faire plaisir aux enfants », a déclaré le pasteur Serge Okengué.

Par la même occasion, il a rendu grâce à l'Eternel Dieu pour ce jour exceptionnel. « C'est le jour où nous célébrons la fête du souvenir de la naissance de notre seigneur Jésus-Christ.

Ma joie est grande dans le sens que le monde entier reconnaît qu'il y a un roi qui est né le 25 décembre. Donc, la naissance de Jésus a mis tout le monde d'accord », a-t-il renchéri.

Selon Cathy, une fidèle de cette église, « cette cérémonie entre dans le cadre des actions sociales, dans le but de rendre agréable la vie des familles. Il s'agit de donner un peu de joie aux enfants et montrer aux parents le plaisir d'appartenir à une église ».

Comme chaque année, la distribution des cadeaux a été précédée par un culte matinal, au cours duquel le pasteur a exhorté les parents à la responsabilité pendant cette période des fêtes de fin d'année.

Pour les chrétiens, en effet, Noël est la fête de la naissance de Jésus, à Bethléem. Les récits qui relatent ces évènements de la vie de Jésus sont dans les évangiles.

Ainsi, la croyance et la foi ont conduit plusieurs parents et leurs enfants à se rendre à l'église pour réfléchir au rôle que chacun peut et doit jouer dans la quête du progrès social.