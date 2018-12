Cameroun: Bangangté - Le made in Cameroon à l'honneur

Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a lancé le 24 décembre, la 7e édition de la foire gastro Ndé'lices.

Célébrée sous le thème : « le vivre-ensemble autour de nos cultures », la 7è édition de la foire gastronomique du Ndé (Gastro Ndé'Lices) se déroule cette année avec de multiples innovations. Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce qui a présidé le 24 décembre dernier, la cérémonie officielle de lancement de cette foire, a pu le constater en visitant les stands. Pour encourager la consommation des produits camerounais, les producteurs locaux ont bénéficié des trois quarts de la demi-centaine des stands prévus.

Le vivre-ensemble a été consolidé avec la présence d'une délégation d'une dizaine d'exposants venus de Meyomessala (département du Dja-et-Lobo, région du Sud Cameroun), et conduits par le maire Christian Mebiame Mfou'ou. Sur les étals des produits exposés, il y avait autant le riz de Tonga, la pastèque des bas-fonds du Ndé que les produits maraichers, le cacao et le manioc transformés de Meyomessala. Dans l'espace gastronomique, les consommateurs choisissaient indifféremment le Fufu and Eru, le Koki, le Condré, le taro sauce jaune que le Dakéré, le Nkuoem, le Kanga, l'Okok...

Selon le maire de Meyomessala, cette expérience leur permet de « découvrir, vendre leurs produits, fusionner avec leurs compatriotes de l'Ouest ». C'est pour le maire de Bangangté, promoteur de cette foire, une occasion de renforcer son idéal de « lutte contre la vie chère, et de la mise en valeur des arts culinaires propres à nos différentes composantes sociologiques pour accentuer l'esprit du consommons camerounais ». Selon Célestine Ketcha Courtès, « la foire Gastro Nde'Lices est devenue en cette période de fêtes de fin d'année, un lieu du donner et du recevoir, de rapprochement des importateurs, producteurs-agriculteurs, éleveurs, artisans et des consommateurs pour les bonnes affaires de tous ».

Discours soutenu par le ministre du Commerce qui souhaite voir l'implication d'autres acteurs et surtout des chefs traditionnels dans ces projets, « pour encourager les jeunes et les autres paysans, à se lancer dans la production en grandes quantités de nos produits de consommation pour nous permettre de transcender la phase de l'autosuffisance alimentaire, d'exporter ou transformer une part de ces produits pour stimuler notre développement ». La promotion de la culture, a aussi été valorisée lors de cette foire avec le soutien du ministère du Commerce.