Cameroun: Vina - Une élue à l'œuvre

En tournée de compte rendu parlementaire, l'honorable Zoubainatou, benjamine de l'Assemblée nationale, a apporté quelques réponses concrètes aux problèmes des populations.

Amassées sous les manguiers visibles en bordure de l'axe Meiganga-Ngaoundéré, les populations de Nyambaka sont accrochées aux lèvres de Zoubainatou Salihou épouse Mohamadou Bassirou. Le député de la Vina était l'hôte des habitants de cette localité samedi dernier. En tournée de compte rendu parlementaire dans sa circonscription politique qui couvre les arrondissements de Belel et de Nyambaka, la benjamine de la neuvième législature a tenu le langage de la vérité aux siens. En remettant un important don de matériel médical aux centres médicaux d'arrondissement de Dibi, de Nyambaka et au centre de santé intégré de Wassandé, elle a eu le courage de reconnaître que la localité est dans une « zone rouge ».

Zone rouge en ce qui concerne les services de maternité des formations hospitalières. En Afrique centrale, l'Adamaoua occupe l'une des premières places dans la mortalité néo natale. Pour l'élue de la nation, il faut inverser la tendance. Elle est donc passée de la parole aux actes en faisant un important don d'équipements médicaux constitués de microscopes, de tables d'accouchements et de consultations, de glucomètres..., entre autres. Les services de maternité sont sinistrés et le plateau technique est quasi inexistant. Le député a rappelé qu'elle avait placé son mandat sous le signe de l'amélioration des indicateurs de santé et d'éducation. En juin 2015, elle avait fait des dons aux établissements scolaires de Belel.

La localité est aussi dans la « zone rouge » pour ce qui est de l'insécurité. Les arrondissements de Nyambaka et Belel, où on enregistre une grosse activité agropastorale, sont très affectés par le phénomène d'enlèvement des propriétaires de troupeaux avec demande de rançon. Les populations fuyant les exactions des malfrats ont déserté hameaux et villages pour se réfugier dans les villes. Le député a fait savoir au public que l'élite locale, mobilisée autour du maire de Belel, Abbo Aboubakar et de l'homme d'affaires Nana Bouba, a entrepris un certain nombre d'actions qui porteront bientôt des fruits.