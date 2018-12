Congo-Brazzaville: Aéroport international Maya-Maya - Lancement officiel de la semaine de sécurité

Doter le Congo d'infrastructures aéroportuaires aux normes de sécurité et de sûreté internationales, intégrant la certification des aéroports en conformité avec les normes, procédures et standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les référentiels réglementaires nationaux, constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement congolais qui en a fait, entre autres, son cheval de bataille.

La première semaine de la sécurité sur l'aéroport international Maya-Maya, tenue du 18 au 20 décembre, procède de cette vision qui poursuivait un double objectif : sensibiliser les usagers de l'aéroport et plus largement le public aux problématiques de sécurité et promouvoir les bonnes pratiques, afin d'améliorer le niveau de sécurité des opérations aéronautiques.

Cette semaine a donné également lieu à l'inauguration du Centre directeur des opérations d'urgence (Cdou) par le ministre des Transports, de l'aviation civile et de marine marchande, Fidèle Dimou, en présence du directeur général d'Aerco, Jean Michel Ratron, ainsi que des invités.

Ce centre fait partie des installations et services d'aérodrome et sert à la coordination globale des opérations en cas d'urgence.

Parmi les situations d'urgence, il y a, entre autres, les situations critiques concernant des aéronefs, le sabotage y compris les menaces à la bombe ; les actes de capture illicite d'aéronef ; les incidents dus à des marchandises dangereuses ; les incendies de bâtiments ; les catastrophes naturelles et les urgences de santé publique.

Plusieurs ateliers sur la sécurité dans les stands situés sur le parvis de l'aérogare ont été organisés au cours des trois jours de la première semaine de sécurité.

Le clou des activités a été la journée portes ouvertes avec la participation d'écoles et collèges, le ramassage de débris, l'exercice sur table au Cdou ainsi que les exercices sur feux réels avec les pompiers de l'aéroport et la sécurité civile.