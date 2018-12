Soudan: Le Parlement prolongeant sa Session Actuelle jusqu'au 9 Janvier

Khartoum — L'Assemblée Nationale (Parlement), présidé par son Président, le Prof. Ibrahim Ahmed Omar, a approuvé une Proposition du Comité de Direction de l'Assemblée Nationale, présentée par son Président, visant à Prolonger la Session en cours Jusqu'au 9 Janvier prochain, afin de compléter les Rapports et les Projets de Loi restants tel que Projet de Loi sur la Protection du

Consommateur et Projet de Loi du Conseil National de la Profession Médicale et d'Amendements divers sur la

Lutte contre la Contrebande, ainsi que Cinq autres Lois, Rapports de Commissions et Questions Diverses.

Le Conseil de l'Assemblée Nationale a témoigné le Dépôt de l'Initiative du Comité de l'Information et de la Communication et des Technologies de l'Information sur le Projet de Loi du Réseau Soudanais de Radio et de Télévision pour 2018 présentée par le Président du Comité, l'Ing. Al-Taleb Moustafa, soulignant l'Importance du Projet Compte tenu du Développement Rapide des Technologies et de la Mise en Place de Stations de Radio et de Télévision, Préservation des Cadres, Examen de l'Importance et du Rôle de l'Autorité Nationale de la Radio et de la Télévision.

L'Ing. Moustafa a examiné l'Effet des Médias sur les Communautés, citant le Changement de Nom de l'Autorité Soudanaise de Radiodiffusion et de Télévision en Réseau de Radio et de Télévision Soudanais afin d'Améliorer les Performances.