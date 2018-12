Soudan: Le Président de la République souligne le Souci des FAS

Khartoum — Le président de la République et Commandant Suprême des Forces Armées Soudanaises (FAS), le Maréchal Omer Al-Bashir, a souligné la Volonté de l'Etat de Veiller à ce que les FAS s'Acquittent de leur Devoir de Protéger les Acquis et de Maintenir la Sécurité et la Stabilité.

Le Président, tout en s'adressant Jeudi à la Remise des Diplômes du Lot 45 du Collège de Commandement et d'Etat-Major, a salué les Sacrifices Consentis par les FAS pour obtenir l'Indépendance et le Peuple Soudanais pour sa Position aux Côtés des FAS jusqu'à ce que le Soudan a obtenu son Indépendance.

Il a souligné que les Efforts visant à Développer l'Armée se Poursuivront, évoquant le Succès avec lequel les FAS ont mis en œuvre son Plan avec ses Trois Axes- Homme, Equipement et Environnement de Travail.

Le Président Al-Bashir a exprimé sa Satisfaction du Succès du Plan d'Exercices des FAS pour 2018, une Question qui, a-t-il ajouté, affirme que les FAS sont Prêtes à jouer leur Rôle pour Protéger le Pays, Dissuader les Ennemis et Protéger la Sécurité et la Stabilité.

Le Président de la République a renouvelé la Position Immuable du Soudan à l'égard des Problèmes des Nations Arabes et Islamiques et du Soutien aux Droits Légitimes de leurs Peuples.

Il a indiqué que les Pays Arabes et Islamiques sont Menacés et que les Superpuissances tentaient d'imposer leur Dépendance aux Peuples et de mettre les Gouvernements à genoux pour Servir leurs Intérêts et Exploiter les Ressources de ces Peuples.

Le Président a souligné que les Diplômés de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte, des Emirats Arabes Unis (EAU), de Jordanie, de Bahreïn, du Qatar, du Koweït, de l'Inde, du Pakistan et du Tchad faisant partie du Lot 45 ont affirmé le même Destin et le même Objectif, tout en Servant la Nation et ses Intérêts.