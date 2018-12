Algérie: PADSEL NOA - Les actions à entreprendre à Médéa "finalisées et transmises pour une prise en charge"

Medea — La liste des actions à entreprendre à travers les quatre communes pilotes de la wilaya de Médéa, retenues dans le cadre du projet "programme d'appui au développement durable et aux actions sociales du nord-ouest de l'Algérie" (PADSEL NOA) piloté par l'Union européenne, a été "finalisée et transmise pour une prise en charge", a-t-on appris auprès de la direction local de l'action sociale et de la solidarité (DASS).

La finalisation de cette liste, comprenant diverses actions à mener au niveau des quatre communes choisies pour bénéficier de ce projet, en l'occurrence Baata, Kef-Lakhdar, Ouled Antar et Ouled Hellal, est "le couronnement de près de deux années de travail d'expertise réalisé, avec le concours d'expert de l'union européenne, qui a permis d'identifier les actions susceptibles de bénéficier de ce soutien", a indiqué le directeur Mohamed Bahalil.

Parmi les principales actions proposées dans le but de corriger les disparités socio-économiques enregistrées au niveau de ces communes et assurer un accompagnement des couches défavorisées, ce responsable cite, la réalisation de forages, l'ouverture et l'aménagement de pistes agricoles, la réalisation également de petits bassins d'eau, de réseaux d'assainissement ou l'installation de panneaux solaires.

Les actions proposées sont ventilées, selon le même responsable, à travers pas moins de 55 villages et hameaux enclavés, répartis entre les communes de Baata, nord-est, Kef-Lakhdra, sud-est, Ouled Antar et Ouled hellal, sud-ouest de la wilaya, qui ont fait l'objet d'un travail d'expertise approfondi dans le cadre de ce projet, a-t-il signalé.