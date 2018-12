Afrique du Nord: Algérie\Mauritanie - La coopération renforcée par voie terrestre

Tindouf — Le nouveau poste frontalier terrestre "Chahid Mustapha Benboulaid" (point kilométrique PK-75 au Sud de Tindouf) entre l'Algérie et la Mauritanie, constitue un apport qualitatif aux relations de coopération bilatérale, dont l'ouverture s'est notamment matérialisée mercredi par une première opération d'exportation par voie terrestre de 400 tonnes de produits nationaux vers Nouakchott.

Le convoi de 24 camions transporte 400 tonnes de produits algériens dont des produits agricoles (220 tonnes), électroménagers (40 tonnes), alimentaires (120 tonnes) et sanitaires (20 tonnes). La cargaison devra arriver à Nouakchott dans 10 jours.

Inauguré le 19 août 2018, en application de la volonté politique commune du Président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, et des recommandations de la 18ème session de la Haute commission mixte Algéro-mauritanienne, tenue le 20 décembre 2016 à Alger, ce poste frontalier constitue un moyen de facilitation des déplacements et passage des personnes et d'intensification des échanges commerciaux entre les deux pays d'une part, et avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, d'autre part.

Tout comme il est un moyen de consolidation de la coopération sécuritaire et de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, dans l'intérêt des deux pays.

Le chef de la daïra de Tindouf, Abdelhak Bouziane, a indiqué à l'APS que ce poste frontalier constituant "un acquis socioéconomique et un moyen à même de raffermir les liens socioculturels et historiques entre les peuples algérien et mauritanien, revêt une importance particulière dans les relations économiques et sécuritaires entre les deux pays".

M. Bouziane a fait état, en outre, de la création de groupes de travail mixtes, chargés de la mise en place d'un plan d'action pour l'impulsion d'une dynamique économique et le développement des régions frontalières des deux pays, sur la base d'une vision réaliste, des objectifs clairs et des projets viables mutuellement bénéfiques aux deux pays.

Il a relevé que ces régions renferment de grandes potentialités à même de permettre d'autres réalisations et répondre aux attentes des habitants de la région.

Les habitants de la wilaya de Tindouf ont salué l'ouverture d'un passage frontalier qui constitue une passerelle stratégique afin de développer les échanges commerciaux et de raffermir les relations sociales, à la faveur des moyens humains et matériels mobilisés par l'Etat, à travers les services administratifs et sécuritaires et équipements modernes mis en place pour faciliter le déplacement des personnes des deux pays.

Accorder toute l'importance voulue aux régions frontalières

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, avait, lors de la cérémonie d'inauguration, en compagnie de son homologue mauritanien, Ahmadou Ould Abdallah, du poste frontalier "Chahid Mustapha Benboulaid", souligné que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde toute l'importance voulue au développement des régions frontalières pour le bien être des populations, en consécration des principes suprêmes de l'Etat algérien axés sur le bon voisinage et la coopération bilatérale pour atteindre le développement escompté.

M. Bedoui avait, à cette occasion, souligné la disponibilité permanente de l'Algérie à échanger les expériences et les programmes de coopération avec la Mauritanie, en vue de faire face aux mutations profondes et effrénées et la propagation, notable et préoccupante, du crime transfrontalier, ajoutant que cette démarche est inspirée du bon voisinage, des relations historiques et du destin commun entre les deux pays.

En application des recommandations de la haute commission mixte de deux pays, une brigade pluridisciplinaire des douanes a été mise en place au niveau du poste frontalier terrestre "Chahid Mustapha Benboulaid" pour accompagner la dynamique économique et la lutte contre le crime transfrontalier.

Les services de cette brigade ont recensé, entre le 19 aout dernier et 5 décembre en cours, 140 sorties et 217 entrées de personnes, l'établissement de 133 titres de transit et le traitement de 134 autorisations de transit de véhicules, a indiqué le divisionnaire des douanes algériennes à Tindouf, Chehili Yacine.

Il a fait état de la sortie, durant la même période et travers ce nouveau poste terrestre, de la caravane économique et commerciale algérienne "Passerelles de Fraternité", forte de 47 camions chargés de différents produits à destination de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour prendre part au salon des produits algériens, organisé en octobre dernier.

A cette opération vient s'ajouter, l'exportation vers la Mauritanie d'une quantité de 15 tonnes de marchandises algériennes, dont des équipements électroménagers et 150 tonnes d'oignon rouge, a-t-il ajouté.

La coordination et la convention de coopération entre les dispositifs décentralisés de la protection civile des deux pays, Tindouf (Algérie) et Oubrid (Mauritanie), constituent également un acquis de plus dans le cadre de la coopération bilatérale, a indiqué, de son coté, le directeur de la protection civile de la wilaya de Tindouf, Ahmed Ba Adji.

Le même responsable a, à ce titre, émis le souhait de faire de ce poste frontalier un outil de complémentarité maghrébine au service des peuples des pays du Maghreb.

Le poste frontalier terrestre "Chahid Mustapha Benboulaid" est composé de 49 unités en préfabriqués, dont 46 bureaux d'accès et de sortie du territoire national, en plus de quatre (4) parkings et des autres structures d'accompagnements.