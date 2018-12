Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance et développement de PME - Quand l'accompagnement de Proparco booste les entreprises

« Avant l'accréditation, nous étions entre 100 et 150 millions de Fcfa de chiffre d'affaires. Après l'entrée de Proparco, nous sommes montés à 200 millions, puis à 600, et cette année nous sommes autour de 800 millions de Fcfa de chiffre d'affaires ».

C'est l'information donnée récemment, par Bakary Coulibaly, président-directeur général du groupe Enval, le laboratoire de physico-chimie et de microbiologie, une référence en Côte d'Ivoire, basé à Angré.

Bakary Coulibaly s'est dit satisfait de l'accompagnement de Proparco, à travers Investisseurs & Partenaires (I&P), un groupe d'impact investing dédié aux Petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne.

En présence de Mme Nouss Bih, responsable des investissements d'I&P, M. Coulibaly a expliqué que leur arrivée a permis d'implémenter des pratiques de bonne gouvernance comme la mise en place d'un conseil d'administration, les reportings périodiques, les audits, l'externalisation du recrutement, la transparence avec les banque. De quoi aiguisé les ambitions du groupe Enval, qui a en perspectives, entre autres, de renforcer les pratiques de bonne gouvernance et d'accroître sa notoriété en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

Son entreprise, à l'instar d'Azalaï Hôtel d'Abidjan-Marcory et Exat, une firme de production de caoutchouc granulé, s'ouvrait à la presse le jeudi 13 décembre, à l'occasion d'une visite des entreprises bénéficiant de l'accompagnement de Proparco, filiale de l'Agence française de développement spécialisée dans le financement des Petites et moyennes entreprises.

Ces visites ont été organisées par Benoit Lagente, le directeur régional Afrique de l'Ouest, Florence Priolet, la chargée de communication, et Fatoumata Sissoko-Sy, la responsable Energies et Infrastructures de cette banque dans la droite ligne de la conférence internationale organisée par Proparco le 12 décembre, à Azalaï hôtel Abidjan-Marcory, sur le thème de la gouvernance des entreprises.

Ainsi, Charles Emmanuel Yacé, directeur général d'Exat, entreprise productrice de caoutchouc granulé, a été le premier a partagé son expérience de l'accompagnement de Proparco. A en croire M. Yacé, qui dit s'être approprié la vision du gouvernement selon laquelle il faut transformer les matières premières avant exportation, son entreprise s'est imposée de transformer les 600 ha d'exploitations d'hévéas en produit semi-fini.

Pour ce faire, il fallait des financements à hauteur de 4 milliards de Fcfa. Ce qui était impossible avec les banques classiques. « Grâce à la garantie Ariz, de l'Afd, via sa banque Proparco, j'ai pu bénéficier de ces fonds qui m'ont permis de monter mon unité de transformation d'une capacité de 3000t/h, soit une production annuelle de 15 000t », explique le chef d'entreprise. Le marché étant porteur, Proparco va encore intervenir à travers AfricInvest, fonds dédié uniquement aux Pme. Ce qui permet à l'opérateur économique de passer de 15 000t/an à 30 000t/an, soit 6000t/h.

Conséquence, de quelque deux-cents employés au départ, Exat revendique un peu plus de mille employés à ce jour. Résultat qui suscite la fierté des responsables de Proparco, notamment Benoit Lagente pour qui, la Côte d'Ivoire ne peut se porter mieux économiquement que si le secteur privé est créateur d'emplois.

Raison pour laquelle, la banque dont il est le directeur régional ouest-africain est prête à accompagner le secteur privé à travers des financements conséquents mais aussi un accompagnement organisationnel, managérial et structurel. « Il n'y a pas de développement économique sans un secteur privé dynamique, bien structuré et créateur d'emplois. Nous avons des stratégies pour le développement des Pme, et nous les accompagnons pour qu'elles soient aux normes internationales », ajoute M. Lagente.

L'actionnariat de Proparco dans les entreprises garantit, selon les entrepreneurs visités, une visibilité internationale, une gestion plus rigoureuse, une crédibilité auprès des banques nationales et internationales. Mossadeck Bally, président du groupe Azalaï hôtel, le dernier entrepreneur visité, « se réjouit de l'accompagnement d'un partenaire qui ne nous apporte pas uniquement du financement, mais qui apporte aussi de la valeur ajoutée, les meilleures pratiques en termes de gouvernance ».

A en croire ce dernier, grâce à un financement de 16 millions d'euros, en tandem avec une structure belge, Proparco a aidé à assurer la rénovation et l'extension d'Azalaï hôtel Bamako. Ce partenariat a également permis de mettre sur pied une école de formation en hôtellerie à Bamako d'où plus de 150 jeunes ont été formés et dont plus de 90% sont à ce jour employés. Pour ces entreprises africaines gérées selon les normes de bonne gouvernance, Proparco continue d'apporter son soutien technique.

La visite fait suite à la conférence internationale sur le thème de la gouvernance d'entreprise organisée le 12 décembre. L'objectif était de permettre aux journalistes d'appréhender les différentes façons dont Proparco accompagne aujourd'hui les entreprises en Côte d'Ivoire, à leurs différents stades de développement, et grâce à une gamme d'instruments financiers diversifiée.

Au-delà du soutien financier, Proparco accompagne également les entreprises dans le renforcement de leurs capacités et l'amélioration de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.