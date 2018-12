Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Des élèves et étudiants instruits sur des techniques innovantes

La cellule fraternelle des élèves et étudiants du Bafing (Cfeeb) a organisé la première édition de la Reelle (Rencontre des élèves et étudiants pour l'entrepreneuriat) dans les locaux d'Agitel Formation.

Des élèves et étudiants venus de plusieurs écoles, universités et instituts de formation d'Abidjan ont bénéficié, le 22 décembre, de sessions de renforcement des capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'était à la faveur de la première édition de la Reelle (Rencontre des élèves et étudiants pour l'entrepreneuriat), dans les locaux d'Agitel Formation à la Rivera Palmeraie.

Parrain de ladite journée, Souleymane Touré, conseiller technique du Premier ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de la culture civique, a salué l'opportunité de la rencontre et réitéré son soutien à toutes les initiatives du genre. Pendant la conférence inaugurale qu'il a prononcée, Moussa Elias Farhakan Diomandé, président de l'Association des entreprises privées en Côte d'Ivoire (Aep-Ci) a salué la mise en place d'un écosystème permettant aux étudiants de se muer en entrepreneurs.

Sur la question du financement, Moussa élias Farhakan Diomandé, également vice-président de la Fipme et administrateur de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, a souhaité une institutionnalisation des tontines qui génèrent des fonds importants. Pour sa part, Aboubacar Fofana, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Ccci-Ci), s'est appuyé sur son expérience pour enseigner des techniques de développement de l'entreprise à l'auditoire. Notamment, partir du stade de fournisseur de l'État sur des petits projets pour arriver à soumissionner à de grands marchés publics.

Quant à Daouda Coulibaly, économiste et coordonnateur du Réseau entrepreneurial pour le développement, l'emploi et la paix en Côte d'Ivoire (Redep-Ci), il a donné notamment des pistes de création d'entreprise à partir de moins de 10 000 Fcfa. Il a également présenté des techniques de création d'entreprise par les élèves et étudiants à partir des besoins auxquels ils font face.

Ces éléments ont été renforcés à travers la session de formation conduite par Abel Paré, consultant en système d'incubation et d'accompagnement entrepreneurial, et Ben Aziz Konaté, Prix national d'excellence 2016 du plus jeune entrepreneur.

Les participants ont unanimement salué l'initiative portée par la Cfeeb et sa présidente, Fanta Raïssa Dosso.