Burkina Faso: Sourou (Boucle du Mouhoun) - Dix gendarmes tués dans une embuscade

Le département en charge de la sécurité indique que "dans la soirée du mercredi 26 décembre 2018 vers 09 heures, des individus armés ont incendié les manuels et l'école de Loroni, localité située à 25 km de Toéni dans le Sourou, région de la Boucle du Mouhoun".

C'est dans le but de procéder à des "ratissages et aux constatations" qu'une équipe de patrouille de la Brigade territoriale de gendarmerie de Toéni et une colonne de renfort venue de Dédougou en partance vers dans ladite localité sont tombées dans une embuscade. Le bilan fait état de dix gendarmes tués et des blessés.

"En cette circonstance douloureuse, le Ministre de la Sécurité présente ses sincères condoléances les plus attristés aux familles des victimes, à leurs frères d'armes et à leurs roches et un prompt rétablissement aux blessés." conclut le communiqué.