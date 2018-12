Soudan: Le pays et l'Egypte convenus sur la mise en œuvre de leurs accords

Khartoum — Les parties soudanaise et égyptienne ont convenu d'aller en avant vers la signature des projets d'accords et de notes d'entente qui n'ont encore été achevés ainsi que de mettre en œuvre les documents déjà signés et adoptés par le comité présidentiel soudano-égyptien.

Lors de leur réunion conjointe ce jeudi à Khartoum présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Dirdiri Mohamad Ahmad et Sameh Shokri en présence d'un certain nombre de ministres des deux pays, les deux parties se sont félicitées de la tenue du comité technique sur les eaux du Nil au Caire du 24 au 28 décembre courant.

Ils ont souligné l'importance du développement de la coopération et la coordination mutuelle entre les deux pays dans le domaine des eaux du Nil et dans le cadre de leurs engagements pris y compris la convention de 1959.

La partie égyptienne a affirmé son plein soutien à la sécurité et la stabilité du Soudan frère qui représente une partie de la sécurité de l'Egypte.

Les entretiens ont porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et au cours desquels les points de vue sur plusieurs questions.

La partie égyptienne a exprimé a salué les efforts du Soudan pour la restauration dans les pays voisins à savoir le Soudan du Sud, et la Centrafrique et que les deux parties ont également convenu de continuer à échanger leur coordination et leur soutien dans toutes les instances régionales et internationales.