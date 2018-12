Soudan: Le comité technique examine la performance du ministère de l'Industrie

Khartoum — La réunion du Comité technique du Secteur du développement économique au sein du Conseil des ministres présidé par le Sous-secrétaire du Ministère de l'industrie et du commerce, Abdul Rahim Issa Ahmed, a examiné le rapport annuel sur la performance pour 2018 et le plan de 2019 pour le Ministère de l'industrie et du commerce, y compris la fourniture de biens de consommation , l'augmentation des exportations et la compétitivité des produits industriels via le développement du secteur industriel ,la protection des producteurs, la préservation des droits des consommateurs, la diffusion de la culture coopérative, le commerce de transit et le commerce des passages frontaliers.

La réunion a souligné la nécessité de poursuivre la localisation du secteur des machines agricoles et d'encourager le secteur privé à établir des abattoirs modernes, à développer la fabrication et la production de cuir, à créer des villes industrielles spécialisées, à accélérer le recensement industriel, à promouvoir électroniquement les exportations nationales, à créer des bourses de produits de base et l'encouragement de petites industries en coordination avec les institutions micro-finances.