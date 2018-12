Soudan: Déclaration commune de la réunion quadripartite Soudano-égyptienne

Khartoum — La deuxième session de la réunion quadripartite entre les ministres des Affaires étrangères et des chefs des services de renseignement en République du Soudan et en République arabe d'Égypte s'est tenue à Khartoum le jeudi 27 décembre 2018, dans le prolongement des résultats de la première session de la réunion quadripartite tenue au Caire le 8 février 2018, et pour le suivi de la deuxième réunion du Comité présidentiel soudano-égyptien s'est tenue à Khartoum le 25 octobre 2018 sous la présidence des deux chefs d'État et la participation d'un grand nombre de ministres et de hauts responsables des deux côtés.

Les deux parties ont passé en revue les mesures prises pour renforcer les relations bilatérales depuis la première session de la réunion quadripartite et les nombreuses évolutions positives survenues au cours de cette période.

La réunion a également examiné l'avancement des projets communs entre les deux pays, tels que le projet de liaison électrique et les études liées au projet de liaison du chemin de fer entre les deux pays.

Les deux parties sont convenues de procéder à la signature des projets d'accord, notes d'entente et programmes exécutifs dont les procédures ne sont pas encore terminées, et la mise en œuvre les documents déjà signés pour le plus grand bénéfice des deux peuples frères.

La partie égyptienne a affirmé son soutien total à la sécurité et à la stabilité du Soudan frère, qui fait partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne surtout les deux pays sont liés à tous les niveaux.