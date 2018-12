Ile Maurice: Nouvel an - Ce qu'on peut attendre du message de Pravind Jugnauth

2019 sera une année pré-électorale, comme il se pourrait également qu'elle soit l'année des élections. Si le second scénario se produit, le message télévisé de Nouvel An de Pravind Jugnauth, le 1er janvier, sera son dernier en tant que Premier ministre sous l'actuel gouvernement.

Quoi qu'il en soit, ce dernier mettra le paquet pour vanter les réalisations de son gouvernement. À ce chapitre, en haut du tableau, Pravind Jugnauth devrait faire la part belle au Metro Express, attendu sur les rails en septembre prochain.

Par la suite, Pravind Jugnauth devrait également réitérer son optimisme sur le dossier Chagos, après les auditions orales à la Cour internationale de justice, à La Haye. Cette instance sera appelée à donner un avis consultatif sur la validité juridique de l'excision de l'archipel des Chagos de notre territoire, en 1965.

Le pouvoir d'achat devrait aussi être abordé, en rappelant la hausse salariale de Rs 400 qui sera accordée aux 463 000 employés du public et du privé à compter de janvier. Le Premier ministre ne ratera pas l'occasion de cibler ceux qui sont partis à la retraite. Ceux-là même qui verront leur pension mensuelle de vieillesse passer de Rs 5 810 à Rs 6 210.

Ensuite, comme dans la majorité de ses discours, le Premier ministre reviendra sans nul doute sur son engagement pour combattre la mafia de la drogue. Il devrait rappeler avoir rendu public le rapport Lam Shang Leen, qui a entraîné dans son sillage la démission de Roubina Jadoo-Jaunbocus comme ministre de l'Égalité des genres et de Sanjeev Teeluckdharry comme Deputy Speaker. Et la mise en œuvre des recommandations du rapport, avec la mise sur pied de la Task Force, composée du directeur général de la commission anti-corruption, de celui de la Mauritius Revenue Authority, du commissaire de police, du patron de la Financial Intelligence Unit, du Deputy Solicitor General et du directeur de l'Integrity Reporting Services Agency.

Sécurité routière

Le Premier ministre est aussi attendu sur la campagne nationale pour la sécurité routière. D'autant que, selon la police, le durcissement de la loi et l'augmentation des amendes rapportent leurs fruits en responsabilisant les automobilistes.

Sur le plan économique, Pravind Jugnauth devrait à nouveau mettre en avant la note favorable accordée par l'agence de notation financière Moody's.

Le domaine sportif devrait aussi avoir une bonne place dans le message de Pravind Jugnauth. Lui, qui est venu avec une politique nationale pour le sport et l'activité physique mais qui a aussi participé à des courses et d'autres activités sportives. Et en invitant à chaque fois qu'il en a l'occasion, les Mauriciens à prendre conscience de l'importance et de l'urgence de changer de style de vie.

Rodrigues devrait aussi être au menu de son discours, avec l'installation du câble à fibre optique Mauritius Rodrigues Sub Marine Cable (MARS) pour rehausser la connexion à Internet. Ce, même si cela devrait être une réalité qu'en mars prochain.