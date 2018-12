Congo-Brazzaville: Recensement des contribuables - Jean François Kando lance l'opération

Le lancement officiel a été fait par le président du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville, le 27 décembre, dans la salle de la mairie centrale.

Le recensement des contribuables a été numérisé en vue de maximiser les recettes municipales. Il est lancé en conformité avec l'article 301 du Code général des impôts qui oblige les autorités de la mairie en collaboration étroite avec les services des impôts à organiser, chaque année, un dénombrement des personnes et des biens imposables afin de maîtriser l'assiette fiscale. Une fois le potentiel connu, il revient à chaque contribuable de payer en fonction du calendrier fiscal, a indiqué Jean- François Kando.

L'opération annoncée lors de la deuxième session ordinaire du conseil départemental et municipal, tenue du 12 au 21 février de cette année avec l'adoption de la délibération n°006/DPN-CPN-CDM-BE autorisant le bureau du conseil départemental et municipal à conclure un contrat de prestations financières avec le cabinet d'études et de conseil Geeps-consulting Sarl sur la maximisation du potentiel fiscal et parafiscal de la ville de Pointe-Noire, a été numérisée pour des meilleurs résultats.

Elle se fera à partir d'un appareil que chaque recenseur aura connecté à une plate-forme web baptisée «Fiscalité plus» conçue par le cabinet Geeps-consulting à la demande de la mairie centrale. L'outil numérique sur mesure qui a été présenté par Laud Obambi, directeur de la recherche et développement de cette structure, permet de géolocaliser et recenser les contribuables, regrouper les informations et contrôler toutes les opérations qui sont automatiquement enregistrées sur un fichier électronique.

L'outil donne la possibilité au contribuable d'utiliser différents modes de paiement (en espèces ou électronique avec carte visa ou par transfert). Du point de vue d'Alphonse Mabiala, directeur général du cabinet Geeps-consulting, la maximisation des recettes municipales est possible grâce à un recensement appuyé par l'affichage dans les mairies d'arrondissement des listes des contribuables recensés avec une organisation de terrain précis et une numérisation qui va s'ouvrir au nouveau management.

La plate-forme «Fiscalité plus» permet également de décentraliser les opérations au niveau de la mairie centrale, de lutter contre les comportements déviants de certains agents et de sécuriser les recettes municipales lors des recouvrements comme l'a expliqué Jean-François Kando : «Ce recensement a été organisé pour mettre fin tant soit peu aux pratiques perverses de certains agents. Tout commerçant recensé aura désormais un numéro matricule donc un identifiant électronique. Il prendra connaissance en fonction de la nature de son activité et du montant des taxes dont il aura l'obligation de payer à la période indiquée. En plus, tout commerçant recensé sera localisé depuis chez lui et sera autorisé à saisir les services habiletés à partir d'un numéro qui lui sera communiqué à cette fin».

Pour plus d'efficacité, des activités ont été menées (formation des acteurs de terrain, essais techniques, constitution des équipes de travail) avant le lancement de l'opération avec les administrateurs maires d'arrondissement, les chefs de quartier ainsi que des acteurs administratifs. Ceux-ci ont été invités à relayer l'information sur cette opération jugée très bénéfique pour la ville.

Pour Jean-François Kando qui a fait de l'amélioration des ressources financières municipales une des priorités de son « Programme de développement 2017-2022 Pointe-Noire ville émergente», la réussite de ce recensement dépend désormais de la construction tant souhaitée de leur cité. «L'opération permettra d'avoir des meilleurs résultats. Notre souhait le plus ardent est d'avoir des budgets réalistes, des inscriptions budgétaires sincères. Nous devons, nous acteurs municipaux, nous impliquer et faciliter ce travail. La survie de notre municipalité en dépend, surtout en cette période de crise», a-t-il dit. Au cours de la cérémonie, une démonstration de l'opération de recensement a été faite. Jean-François Kando entend transférer la plate-forme «Fiscalité plus» aux autres villes et localités du pays si elle s'avère efficace.